Nuovo Governo, elezione capigruppo: al Senato eletta Barbara Floridia (M5s) e confermata Simona Malpezzi (Pd)

Prosegue il processo di formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 25 settembre. Dopo l’elezione dei Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, avvenuta la scorsa settimana, sono stati eletti o confermati i capigruppo dei vari partiti in Parlamento.

Licia Ronzulli si allontana da Viale Trastevere

Secondo quanto riporta Ansa, il Senato ha anticipato alle 15.30 la convocazione della Conferenza dei capigruppo. Per Forza Italia, al Senato, è stata eletta Licia Ronzulli, personaggio per molto tempo accostato al dicastero di Viale Trastevere, in cui sembra si insedierà, secondo le ultime voci, Giuseppe Valditara. Alla Camera, a quanto pare, il capogruppo del partito capitanato da Silvio Berlusconi sarà Alessandro Cattaneo.

L’Assemblea del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, come chiesto dal segretario Enrico Letta, ha confermato Simona Malpezzi presidente del gruppo, che si è occupata spesso di scuola. Debora Serracchiani, presidente del gruppo alla Camera, è stata anch’essa confermata alla guida del gruppo come richiesto dal leader Letta.

La docente Barbara Floridia capogruppo al Senato per il M5s

In quanto al Movimento 5Stelle il presidente Giuseppe Conte ha riferito che è stata eletta Barbara Floridia, insegnante e sottosegretaria di Stato al Ministero dell’istruzione nel governo Draghi, capogruppo al Senato del partito all’unanimità. Nel M5s sarebbe prevista la riconferma dell’uscente Francesco Silvestri alla Camera.

Francesco Lollobrigida è stato confermato presidente dei deputati di FdI per acclamazione. Lo riferiscono fonti del partito. Luca Ciriani sarà invece capogruppo al Senato.

Riccardo Molinari è stato confermato per acclamazione capogruppo della Lega alla Camera. Al Senato sarà capogruppo invece Massimiliano Romeo.

Anche il Terzo polo avrebbe già scelto i capigruppo: Raffaella Paita al Senato e Matteo Richetti alla Camera.