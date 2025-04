Obama agli studenti: “Tocca a tutti noi sistemare la situazione”

L’ex presidente Usa, Barack Obama allo Hamilton College di New York, rivolgendosi agli studenti universitari dice: “Tocca a tutti noi sistemare la situazione”. Il riferimento alle misure sui dazi presi da Donald Trump è chiaro. Infatti ha continuato, invitando gli americani a difendere i valori e gli ideali del loro paese: “La carica più importante in questa democrazia è il cittadino.”

Senza mai citare Trump per nome, si legge su RaiNews, ha aggiunto: “Sta a tutti noi risolvere la situazione. Non sarà perché qualcuno verrà a salvarci”.

Il punto fondamentale per Obama sta nel sostegno ai valori democratici, avvertendo gli americani di prepararsi a un potenziale sacrificio per non disperdere quei principi democratici su cui si fonda la società Usa: “È stato facile per la maggior parte delle nostre vite dire di essere progressisti o dire di essere a favore della giustizia sociale. Ora siamo in uno di quei momenti in cui, sai cosa, non basta dire di essere a favore di qualcosa, potresti effettivamente dover fare qualcosa”.