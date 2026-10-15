Insegnanti di religione cattolica, il 22 ottobre seminario di formazione a Catania. Al centro “scuola, inclusione e povertà educativa”

“Scuola, inclusione e povertà educativa: scuole paritarie e futuro degli insegnanti di religione cattolica”: è il titolo del seminario di formazione che si svolgerà giovedì 22 ottobre a Catania, presso l’Istituto Campanella-Sturzo di viale Bummacaro n. 8, organizzato da Anief in collaborazione con Eurosofia. Un’occasione importante per riflettere su temi importanti, che riguardano un’ampia fascia di docenti e studenti che frequentano le scuole partitarie, che vedrà la partecipazione del presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che chiuderà i lavori. Per partecipare al seminario, occorre registrarsi cliccando qui.

Tanti saranno i relatori che prenderanno parte all’importante incontro, che sarà aperto da Graziella Orto, dirigente scolastica dell’Istituto Campanella Sturzo. I saluti istituzionali saranno affidati all’avvocato Enrico Trantino, sindaco di Catania, al prof. Giovanni Portuesi, presidente regionale Anief Sicilia, al prof. Antonio Fisichella, presidente comitato contro la dispersione scolastica di Catania, al senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia, alla senatrice Concetta Damante del Movimento 5 Stelle, all’onorevole Marco Falcone di Forza Italia, all’onorevole Antony Emanuele Barbagallo, Partito Democratico.

Gli interventi saranno affidati a don Alberto Gastaldi, responsabile del Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica della CEI; al prof. Antonino Sappupo, direttore dello studio teologico San Paolo, ordinario di teologia morale e bioetica; al prof. Carmelo Marisola, coordinatore nazionale sezione docenti IRC Anief; alla professoressa Anna Maria Di Falco, dirigente scolastica dell’Istituto Polivalente Valdisavoia, Catania, presidente dell’Associazione Culturale Spes-ets; al dottor Mirko Viola, segretario del Movimento di società civile “CittàInsieme”.

E ancora, relazioneranno Michela D’Oro, dirigente scolastica dell’Istituto Francesco Ventorino di Catania; la professoressa Barbara Condorelli, direttrice del coordinamento regionale per l’IRC della Sicilia; la professoressa Moira Pattuglia, coordinatrice nazionale delle politiche IRC Anief; l’avvocato Walter Miceli del Foro di Palermo, legale Anief. Modererà Valerio Musumeci, redattore della Tecnica della Scuola.