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Personale della scuola
25.08.2026

Organico personale educativo 2026/27, pubblicato il decreto: la ripartizione dei posti – PDF

Redazione
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Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito l’organico del personale educativo per il prossimo anno scolastico 2026/27. Il decreto ministeriale 144 adottato di concerto col ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato 2.224 posti complessivi che riguardano il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili e delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali.

Ecco i posti autorizzati suddivisi per Regione e Provincia, come indicato nell’allegato A:

  • Abruzzo: 101 posti
  • Basilicata: 31 posti
  • Calabria: 174 posti
  • Campania: 151 posti
  • Emilia Romagna: 90 posti
  • Friuli Venezia Giulia: 115 posti
  • Lazio: 201 posti
  • Liguria: 38 posti
  • Lombardia: 159 posti
  • Marche: 95 posti
  • Molise: 50 posti
  • Piemonte: 140 posti
  • Puglia: 86 posti
  • Sardegna: 167 posti
  • Sicilia: 148 posti
  • Toscana: 154 posti
  • Umbria: 43 posti
  • Veneto: 281 posti
    Totale: 2.224 posti

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