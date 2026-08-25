Organico personale educativo 2026/27, pubblicato il decreto: la ripartizione dei posti – PDF

Indice SCARICA IL DECRETO

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito l’organico del personale educativo per il prossimo anno scolastico 2026/27. Il decreto ministeriale 144 adottato di concerto col ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato 2.224 posti complessivi che riguardano il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili e delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali.

Ecco i posti autorizzati suddivisi per Regione e Provincia, come indicato nell’allegato A:

Abruzzo: 101 posti

101 posti Basilicata: 31 posti

31 posti Calabria: 174 posti

174 posti Campania: 151 posti

151 posti Emilia Romagna : 90 posti

: 90 posti Friuli Venezia Giulia : 115 posti

: 115 posti Lazio: 201 posti

201 posti Liguria: 38 posti

38 posti Lombardia: 159 posti

159 posti Marche: 95 posti

95 posti Molise: 50 posti

50 posti Piemonte: 140 posti

140 posti Puglia: 86 posti

86 posti Sardegna: 167 posti

167 posti Sicilia: 148 posti

148 posti Toscana: 154 posti

154 posti Umbria: 43 posti

43 posti Veneto: 281 posti

Totale: 2.224 posti