Organico personale educativo 2026/27, pubblicato il decreto: la ripartizione dei posti – PDF

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito l’organico del personale educativo per il prossimo anno scolastico 2026/27. Il decreto ministeriale 144 adottato di concerto col ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato 2.224 posti complessivi che riguardano il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili e delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali.
Ecco i posti autorizzati suddivisi per Regione e Provincia, come indicato nell’allegato A: