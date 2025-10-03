Papà fa irruzione a scuola e minaccia i docenti: il figlio sarebbe vittima di bullismo, denunciato

Papà fa irruzione a scuola e minaccia i docenti: il figlio sarebbe...

Attimi di tensione in una scuola del salernitano: il padre di un alunno ha fatto irruzione a scuola e ha iniziato a minacciare gli insegnanti. Lo riportano Il Mattino e Salerno Today. L’uomo ha inveito furiosamente contro i docenti, scatenando il panico.

La ricostruzione

Secondo le primissime ricostruzioni, sembra che il gesto impulsivo dell’uomo abbia come movente presunti atti di bullismo subiti dal figlio, che frequentata proprio tale istituto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno ascoltato la testimonianza del personale scolastico e docente, riuscendo così a risalire all’identità dell’uomo, il quale è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

L’istituto ha già avviato un’indagine interna per verificare eventuali situazioni di disagio tra gli alunni e garantire che ogni caso venga gestito nel rispetto delle procedure e del benessere collettivo. “Comprendiamo la preoccupazione di chi vuole difendere i propri figli o conoscenti, ma – dichiara il Capitano della Polizia Municipale Giorgio – è fondamentale che ogni segnalazione venga fatta attraverso i canali ufficiali. L’ingresso abusivo e la minaccia ai danni di minori e insegnanti sono reati che non possiamo tollerare”.

Il focus della Tecnica della Scuola

Molto spesso i casi di bullismo si verificano a scuola, luogo in cui gli studenti passano gran parte delle loro giornate. Spesso si chiamano in causa, come negli ultimi giorni, docenti e dirigenti scolastici, accusati di non aver vigilato, di non essersi accorti di situazioni di disagio.

Per questo, La Tecnica della Scuola ha voluto fare chiarezza con un focus, per capire quali obblighi ha il personale della scuola, cosa si rischia in caso di mancata segnalazion.

Bullismo, c’è una nuova legge: cosa prevede?

Abbiamo cercato di capire cosa prevede la nuova legge contro il bullismo voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la n. 70 del 2024: cosa è cambiato? Cosa deve fare ogni scuola? Cosa dicono le linee guida in merito, che non vengono aggiornate dal 2021? Concretamente, cosa deve fare un docente che si trova davanti ad un caso di bullismo? Quali obblighi hanno i dirigenti scolastici?

Inoltre, abbiamo cercato di capire cosa aveva messo in atto, prima del suicidio di Paolo, la sua scuola, al momento oggetto di ispezione da parte del Ministero.

Bullismo, l’avvocato: ecco cosa rischiano i docenti che non rispettano gli obblighi

Nell’immaginario collettivo, purtroppo, il bullismo è considerato spesso alla stregua di una ragazzata. Così non è, spiega l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico. Le responsabilità degli studenti che si macchiano di questi comportamenti possono essere penali e civili, coinvolgendo anche le famiglie. Quanto ai docenti e ai dirigenti scolastici, sono legate principalmente alla vigilanza e all’omessa denuncia.