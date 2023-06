Partito il Roma Pride 2023. In migliaia in piazza

La festa dei diritti Lgbt+ è iniziata: tra bandiere arcobaleno, parrucche, lustrini è partito il Roma Pride 2023. Sono già arrivati carri: tra i 34 che sfileranno c’è il camion del coordinamento della kermesse, poi quello del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e a seguire tutti gli altri.

Slogan della nuova edizione della manifestazione: “QueeResistenza”.

Dice Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride: “Oggi sarà una grande festa per tutta la nostra comunità, saremo in tantissimi, quasi un milione, anzi lo spero perché quello che è successo con la vicenda del patrocinio prima concesso e poi tolto dalla Regione Lazio ha riacceso gli animi di lotta della nostra comunità Lgbt+. Tra poco questa piazza si riempirà di persone e di amore che è quello che dobbiamo contrapporre a chi vuole rendere invisibili, a chi vuole odiare e parlare male di noi. Quindi dobbiamo essere fieri di chi siamo: oggi festeggeremo e saremo noi stessi”.

Il Roma Pride, secondo Colamarino, “è la festa non solo della nostra comunità, ma di tutta la città, un grande evento per i diritti che noi vogliamo che cresca sempre di più e diventi sempre più internazionale”. Dalla Capitale con “furore”: la hit di Paola & Chiara, madrine della parata, a far ballare le migliaia di persone che hanno invaso il cuore di Roma.

Alla vigilia del Roma Pride, Emma Bonino in un videomessaggio è intervenuta nella polemica innescata dal mancato patrocinio della Regione Lazio: “Ce ne faremo una ragione. Sui diritti stiamo facendo passi indietro ma proprio per questo dobbiamo rispondere partecipando in tanti proprio per ribadire che i diritti non chiedono scusa né tantomeno permessi”.

Bonino ha annunciato che +Europa sarà presente con un carro: “Sarà la prima volta, è la migliore risposta per far capire che noi non arretriamo”.

Diversi gli esponenti politici che saranno in piazza oggi, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Nicola Zingaretti, da Elly Schlein ad Alessandro Zan. Tra gli altri Marco Furfaro, Cecilia D’Elia, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Marta Bonafoni e Sandro Ruotolo. Ci sarà inoltre un carro di più Europa con Emma Bonino e Riccardo Magi e una delegazione del M5S.