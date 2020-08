Passaggio in I fascia GPS per docenti con 24 cfu e/o 36 mesi di servizio

Passaggio in I fascia GPS per docenti con 24 cfu e/o 36...

A seguito delle numerose sentenze favorevoli presso diversi Tribunali del Lavoro, che hanno sancito il valore abilitante di laurea/diploma e 24 cfu, e dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato secondo cui i docenti con 36 mesi di servizio sono da considerarsi abilitati, MSA (scuola) propone un duplice ricorso al Tar per l’accesso alla prima fascia GPS.



Nel corso dell’ultimo anno si sono susseguite numerose sentenze presso diversi Tribunali del Lavoro volte a riconoscere il valore abilitante del titolo d’accesso ad una classe di concorso (laurea o diploma) unitamente al possesso dei 24 crediti formativi nelle materie antropo-psico-pedagogiche. Si è trattato, per lo più, di sentenze nel merito, non semplici cautelari, che hanno consentito a molti ricorrenti di MSA di iscriversi alla prima fascia delle graduatorie GPS (ex seconda fascia delle graduatorie d’Istituto).



Inoltre, il 30 giugno 2020 il Consiglio di Stato mediante la sentenza n. 4167 ha equiparato i 3 anni di servizio (di 180 giorni ciascuno) all’abilitazione, appoggiando così la tesi portata avanti dall’Associazione MSA, secondo cui tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio (180 giorni ciascuno) presso scuole statali o paritarie sono da considerarsi abilitati all’insegnamento e, di conseguenza, devono essere inseriti nella prima fascia GPS.



Alla luce di questa presa di coscienza da parte della magistratura, MSA scuola propone un duplice ricorso in sede amministrativa al TAR per due tipologie di ricorrenti: docenti in possesso di diploma/laurea + 24 cfu e docenti con 36 mesi di servizio. Entrambi i ricorsi con il medesimo obiettivo: l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie GPS (fascia riservata ai docenti abilitati).



Per conoscere ulteriori dettagli circa le suddette azioni e aderirvi, è possibile contattare MSA, inviando un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.

Ricorso al Tar Lazio diploma/laurea + 24 cfu

Ricorso al Tar Lazio abilitazione 36 mesi (180 x 3)

