PCTO all’estero, ancora una proroga per concludere i percorsi: nuova scadenza 3 giugno 2025

Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), il MIM ha pubblicato due avvisi:

Avviso pubblico 25532 del 23-02-2024 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) all’estero

Avviso Pubblico 136505 del 09-10-2024 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) all’estero

Con riferimento a questi avvisi, con nota del 14 maggio 2025 il MIM ha comunicato che, in considerazione delle difficoltà rappresentate dalle istituzioni scolastiche nella individuazione delle destinazioni per i percorsi all’estero, al fine di favorire la conclusione dei percorsi, il termine previsto per la conclusione delle attività e per la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU, viene fissato al 3 giugno 2025.

LA NOTA