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12.09.2026

Pei scuola, come fare davvero inclusione? Il corso con i modelli editabili

Redazione
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Il corso

Il rischio, quando si parla di inclusione, è che la progettazione educativa resti confinata alla compilazione di documenti e adempimenti. Ma un PEI efficace dovrebbe essere molto di più: uno strumento capace di mettere in relazione bisogni dell’alunno, didattica, contesto e obiettivi di crescita. Per riuscirci, però, serve una progettazione consapevole, condivisa e coerente con la realtà della classe.

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Una scuola che progetta a lungo termine interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana, coerentemente con il contesto in cui opera, non può che essere una scuola autonoma, funzionale alla creazione di un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, non solo per alcuni.

L’altra azione richiesta agli operatori della scuola è di rivedere la didattica che necessariamente deve essere innovativa rispetto ad un modus operandi legato alla tradizione meramente “trasmissiva” dell’insegnamento. La capacità gestionale del DS, e dei docenti con responsabilità di coordinamento, consiste nel mettere insieme tutti gli attori che possono contribuire al progetto di inclusione degli alunni e delle alunne che si ritrovano in qualsiasi condizione per far sì che il principio costituzionale della piena affermazione della persona umana nella società civile non venga disatteso.

Il corso

Su questi argomenti il corso Guida alla compilazione del Pei 2026, a cura di Katia Perdichizzi in programma dal 18 settembre.

Il corso accompagnerà i partecipanti nella compilazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), per gli allievi con disabilità certificata, in prospettiva bio-psico-sociale secondo le indicazioni del D.L.vo n. 66/17 come modificato dal D.L.vo n. 96/19 e delle Linee guida del Decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020, tornato nuovamente in vigore con la Sentenza n° 3196/22 del Consiglio di Stato.

TRA I MATERIALI DEL CORSO DA SCARICARE TROVERAI ANCHE I MODELLI DI PEI EDITABILI IN FORMATO .DOCX

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