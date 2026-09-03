Per gli studenti con DSA servono ascolto, collaborazione e autonomia

Il ritorno sui banchi è un passaggio delicato per milioni di studentesse e studenti. Per le famiglie di ragazze e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), però, l’avvio del nuovo anno scolastico può richiedere qualche attenzione in più. Per questo l’Associazione Italiana Dislessia (AID) ha realizzato “Pronti, partenza… SCUOLA! Guida pratica per le famiglie, per un rientro senza ansie”, uno strumento pensato per accompagnare genitori e studenti nelle prime settimane di scuola, in sinergia con il test digitale “Rientro a scuola con un DSA: siete pronti?”.

La guida propone innanzitutto un cambio di prospettiva: prepararsi al rientro non significa cercare di prevedere ogni difficoltà o controllare ogni dettaglio, ma creare le condizioni migliori perché lo studente possa affrontare lo studio con serenità, trovare le strategie più efficaci e sviluppare gradualmente la propria autonomia.

In questo percorso, sottolinea AID, famiglia, scuola e studente devono essere parte della stessa squadra. Il ritorno in classe diventa così non soltanto un momento organizzativo, ma l’inizio di un percorso condiviso, nel quale osservare ciò che funziona, individuare eventuali criticità e intervenire insieme.

Il PDP non deve essere un semplice adempimento

Tra gli aspetti centrali affrontati dalla guida c’è il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Per AID non dovrebbe essere considerato come una formalità burocratica, ma come un vero progetto di studio, flessibile e costruito sulle caratteristiche e sui bisogni del singolo studente.

Il documento deve essere redatto dai docenti entro il primo trimestre, ma l’Associazione invita le famiglie a non aspettare la sua formalizzazione per iniziare il dialogo con la scuola. Già nelle prime settimane è possibile condividere con gli insegnanti e con il coordinatore di classe le informazioni utili, verificare le strategie adottate e capire quali modalità risultino più efficaci.

Il PDP, dunque, non è un documento statico: nel corso dell’anno può essere verificato e, se necessario, aggiornato sulla base dell’esperienza concreta dello studente.

Strumenti compensativi, non privilegi

Un altro capitolo riguarda gli strumenti compensativi, come sintesi vocale, libri digitali, mappe concettuali e calcolatrice. La guida ricorda che non si tratta di un pacchetto standard né di un privilegio concesso allo studente, ma di strumenti che possono ridurre l’impatto delle difficoltà specifiche e permettere a ciascuno di esprimere meglio le proprie capacità.

Il loro utilizzo può inoltre diventare un’occasione per costruire progressivamente l’autonomia. L’obiettivo, infatti, non è fare tutto al posto dello studente, ma accompagnarlo verso una gestione sempre più indipendente dello studio, con modalità adeguate all’età e alle caratteristiche personali.

La domanda suggerita alle famiglie è semplice: «Qual è la parte che puoi fare da solo e quella in cui ti serve ancora una mano?».

Attenzione anche al benessere emotivo

Il rientro a scuola non riguarda soltanto l’organizzazione dello studio. Un’attenzione particolare viene dedicata dalla guida al benessere emotivo. Il ritorno alla quotidianità può portare con sé entusiasmo, ma anche ansia, preoccupazione o, in alcuni casi, rifiuto della scuola. Il disagio può manifestarsi anche attraverso sintomi fisici, come mal di testa o mal di pancia. Di fronte a questi segnali, AID invita le famiglie all’ascolto attivo, evitando di minimizzare le difficoltà o di arrivare troppo rapidamente a conclusioni.

Anche la ripresa dei ritmi quotidiani può essere resa più graduale. La guida suggerisce di iniziare a ristabilire 7-10 giorni prima dell’inizio delle lezioni i normali ritmi di sonno e veglia, preparando progressivamente il passaggio dalle vacanze alla quotidianità scolastica. L’invito è inoltre a valorizzare i punti di forza individuali di ogni ragazza e ragazzo, evitando stereotipi e generalizzazioni sui DSA e sulle capacità o sui talenti che vi sarebbero necessariamente associati.

Una tabella di marcia per le prime settimane

Per trasformare i suggerimenti in azioni concrete, la guida propone anche una sorta di tabella di marcia del rientro a scuola. Nei 7-10 giorni precedenti l’inizio delle lezioni è utile riprendere gradualmente i ritmi quotidiani, verificare il materiale scolastico e assicurarsi che gli strumenti digitali siano disponibili e funzionanti.

Durante le prime due settimane di scuola, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sull’osservazione dell’avvio dell’anno e sul primo contatto con i docenti, condividendo le informazioni che possono facilitare il percorso.

Entro il primo trimestre diventa quindi importante dedicare attenzione alla lettura e alla condivisione del PDP. Dopo circa 4-6 settimane, infine, AID suggerisce di fare un primo bilancio: come sta andando il carico di studio? Qual è il livello di autonomia raggiunto? Come sta vivendo lo studente il nuovo anno? Le risposte possono aiutare famiglia e scuola a capire se sia necessario modificare o integrare le strategie adottate.

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Nessun alunno deve affrontare questo percorso da solo

«Nessun alunno deve affrontare questo percorso da solo», afferma la presidente di AID Lucia Iacopini, sottolineando il ruolo delle sezioni territoriali dell’Associazione, attive in tutta Italia, che offrono occasioni di confronto e supporto attraverso sportelli di orientamento, webinar, incontri informativi e spazi di condivisione rivolti a genitori e docenti.

La nuova guida vuole quindi essere non soltanto uno strumento operativo per affrontare il ritorno in classe, ma anche un invito a costruire una collaborazione stabile tra famiglia, scuola e studente.

L’obiettivo, conclude AID, non è semplicemente superare le difficoltà legate all’apprendimento, ma mettere ogni ragazza e ogni ragazzo nelle condizioni di imparare, crescere e diventare progressivamente più autonomo.

La guida “Pronti, partenza… SCUOLA! Guida pratica per le famiglie, per un rientro senza ansie” è disponibile gratuitamente per la consultazione e il download sul sito dell’Associazione Italiana Dislessia.

Ho mantenuto il contenuto informativo del testo originale, ma l’ho trasformato in una forma più adatta a un quotidiano, un sito di informazione o una testata locale. Se vuoi, posso anche ricavarne una versione più breve e incisiva da 2.500-3.000 battute, con titolo e occhiello in stile agenzia di stampa.