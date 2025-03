Percorsi abilitanti docenti 2024/25, le pagine delle Università e bandi pubblicati [AGGIORNATO]

Con il decreto ministeriale n. 156 del 24/02/2025 il MUR dà avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie per l’anno accademico 2024/2025.

Posti autorizzati

I posti autorizzati sono 44.283 ma, con riferimento ai percorsi per i quali è stato richiesto un nuovo accreditamento,e ai percorsi già accreditati per i quali sono state apportate modifiche, è in fase di ultimazione la relativa procedura di verifica. I posti verranno autorizzati con un successivo provvedimento.

Le pagine delle Università

Pubblichiamo di seguito le pagine delle Università autorizzate all’attivazione dei percorsi per insegnanti, sulle quali verranno pubblicati i bandi.

Attenzione! Non tutti gli atenei hanno già predisposto una pagina web in cui inserire il relativo bando; altri, invece, sono ancora fermi allo scorso anno accademico. L’elenco seguente è quindi in costante aggiornamento.

ABRUZZO

Accademia di Belle Arti dell’Aquila

Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara

Università degli studi dell’Aquila

Università degli Studi di Teramo

Università degli studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara

BASILICATA

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno

CALABRIA

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Conservatorio Vibo Valentia – BANDO – scadenza 13 marzo 2025

Classi di concorso:

AB55-FI CHITARRA

AB56-FI I GRADO (CHITARRA)

AC55-FI CLARINETTO

AC56-FI I GRADO (CLARINETTO)

AG56-FI I GRADO (FLAUTO)

AH56-FI I GRADO (OBOE)

AI55-FI PERCUSSIONI

AI56-FI I GRADO (PERCUSSIONI)

AJ55-FI PIANOFORTE

AJ56-FI I GRADO (PIANOFORTE)

AK55-FI SASSOFONO

AK56-FI I GRADO (SASSOFONO)

AM55FI VIOLINO

AM56FI I GRADO (VIOLINO)

AW55FI FLAUTO TRAVERSO

A030-FI MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A064-FI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

Università Magna Grecia di Catanzaro

Istituzione Capofila: Università della Calabria

CAMPANIA

Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino

Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno – BANDO classi AK56, A030, AK55

Istituzione Capofila: Università Federico II Napoli

Università di Napoli L’Orientale

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno

EMILIA ROMAGNA

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna

Conservatorio di Musica “Vecchi Tonelli” di Modena e Carpi

Università degli Studi di Ferrara

Università di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Trieste – BANDO

Classi di concorso:

A – 11

A – 12

A – 15

A – 18

A – 20

A – 22

A – 27

A – 28

A – 34

A – 50

A – 71

A – 26

A – 40

A – 70

AB-24

Università degli Studi di Udine – BANDO scadenza ore 12 del 12 marzo 2025

Classi di concorso:

A-07 Discipline audiovisive

A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese)

AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (spagnolo)

A-26 Matematica

A-28 Matematica e Scienze

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-47 Scienze matematiche applicate

AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (spagnolo) – riaccreditamento per variazione piano di studi

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A013 Discipline letterarie, latino e greco

A019 Filosofia e storia

A027 Matematica e fisica

A041 Scienze e tecnologie informatiche

A048 Scienze motorie e sportive II grado

A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

AA24 Lingua e cultura straniera (francese)

AD24 Lingua e cultura straniera (tedesco)

classe di nuova attivazione/modifica per l’a.a. 2024/2025 in attesa di accreditamento

LAZIO

Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” di Viterbo

Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” LUMSA

Università degli studi della Tuscia – BANDO – iscrizioni dalle ore 12:00 di giovedì 06 marzo 2025 e fino alle ore 12:00 di giovedì 20 marzo 2025.

A012 – FI Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A022 – FI Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado

AB24 – FI Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

A028 – FI Matematica e Scienze

A031 – FI Scienze degli Alimenti

A048 – FI Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di II grado

A051 – FI Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

A060 – FI Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

B011 – FI Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie

Le classi di concorso per le quali sono attivate le procedure di immatricolazione, nelle more della conclusione della procedura di accreditamento dei nuovi percorsi proposti per l’a.a. 2024/2025 sono le seguenti:

• A01 – disegno e storia dell’arte nelle istituzioni secondarie di I e II grado

• A11 – discipline letterarie e latino

• A13 – discipline letterarie, latino e greco

• A18 – filosofia e scienze umane

• A21 – geografia

• AC24 – lingua e cultura spagnola

• A46 – scienze giuridico economiche

• A49 – scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di i e ii grado

• A50 – scienze naturali, chimiche e biologiche

Istituzione Capofila: Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Università degli Studi di Roma Foro Italico

Università La Sapienza

Tor Vergata

Istituzione Capofila: Università Europea di Roma

Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT

Università degli Studi Roma Tre – BANDO – Termini presentazione domande: dal 6 al 20 marzo 2025

Classi di concorso:

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE 10 5 4 1 A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019 – FILOSOFIA E STORIA

A020 – FISICA

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)

A026 – MATEMATICA 69 38 28 3 A027 – MATEMATICA E FISICA

A028 – MATEMATICA E SCIENZE 170 93 68 9 A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A040 – TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A053 – STORIA DELLA MUSICA

A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AA24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)

AB24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

AC24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

LIGURIA

Conservatorio di Musica “Puccini” di La Spezia

LOMBARDIA

Conservatorio di Musica di Milano – Iscrizioni dal 10 al 23 marzo 2025.

Istituzione Capofila: Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia

Istituzione Capofila: Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano Bicocca

Università di Pavia

MARCHE

Conservatorio di Musica “Pergolesi” di Fermo – BANDO scadenza ore 24 del 24 marzo 2025

Classi di concorso:

AB56

AC56

AG56

AI56

AJ56

AK56

AM56

AO30

Conservatorio di Musica “Gioachino Rossini” di Pesaro

Università di Camerino

Università degli Studi di Urbino – BANDO

MOLISE

Università degli Studi del Molise

PIEMONTE

Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria

Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino

Istituzione Capofila: Università degli Studi di Torino – BANDO – Scadenza 11 marzo 2025 ore 15.00 – Classi di concorso

PUGLIA

Istituzione Capofila: Università degli Studi Aldo Moro di Bari

Istituzione Capofila: Università del Salento – BANDO – scadenza ore 12 del 23 marzo 2025

SARDEGNA

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Cagliari – BANDO – scadenza 17 marzo 2025.

SICILIA

Accademia di Belle Arti di Catania

Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania

Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina

Università degli Studi di Catania

Università degli Studi di Enna Kore

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Palermo

TOSCANA

Siena Jazz

Università degli Studi di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

Università per Stranieri di Siena – BANDO – scadenza 18 marzo 2025

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia

VENETO

Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza

Istituzione Capofila: Università “Ca’ Foscari” Venezia

Università di Verona

Università degli Studi di Padova – BANDO – scadenza 30 CFU 17 marzo 2025, 60 CFU 14 aprile 2025

UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Università Telematica E Campus

Università Telematica degli Studi IUL

Università Telematica Pegaso – BANDO – Classi di concorso scadenza 10 marzo 2025 ore 12

Università Telematica Giustino Fortunato

Link Campus University – BANDO scadenza 13 marzo 2025

Classi di concorso:

A001-FI

A003-FI

A004-FI

A007-FI

AANT

A010-FI

A011-FI

A012-FI

A013-FI

A018-FI

A019-FI

A021-FI

A022-FI

A023-FI

A026-FI

A027-FI

A028-FI

A045-FI

A046-FI

A047-FI

AB24-FI

AB25-FI

A015-FI

A031-FI

A034-FI

A041-FI

B012-FI

B016-FI

B020-FI

B021-FI

Università Telematica Niccolò Cusano

Università Telematica G. Marconi