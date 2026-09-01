Percorsi formativi incentivati, iscrizioni e requisiti

Per i docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo sono state avviate tre annualità della formazione continua. I percorsi si rivolgono a destinatari diversi, individuati sulla base delle funzioni svolte e delle annualità eventualmente già concluse.

La partecipazione è volontaria e le attività si svolgono attraverso la piattaforma Scuola Futura. Per i docenti interessati è quindi importante conoscere i requisiti previsti, le modalità di partecipazione e soprattutto le scadenze fissate per le iscrizioni.

Percorsi formativi incentivati, quali sono le tre annualità

Con la nota n. 4460 del 26 agosto 2026, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha dato il via ai percorsi formativi incentivati previsti dall’articolo 16-ter del D.Lgs. 59/2017, nell’ambito del PNRR e della Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione.

La nota dispone l’avvio della prima, seconda e terza annualità della formazione continua, rivolte ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal PTOF.

Non tutti i docenti interessati possono però partecipare alla stessa annualità. I destinatari cambiano infatti in relazione al ciclo di appartenenza e alle annualità della formazione già concluse positivamente.

Sono quindi previsti tre distinti percorsi: la prima annualità del terzo ciclo triennale, la seconda annualità del secondo ciclo triennale e la terza annualità del primo ciclo triennale.

Prima annualità, chi può partecipare

La prima annualità del terzo ciclo triennale, identificata con ID 443536, è rivolta ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal PTOF.

Tra i destinatari rientrano tutor e orientatori, collaboratori del dirigente scolastico, compresi i responsabili di plesso e i responsabili di progetto.

Possono partecipare i docenti che non abbiano partecipato o non abbiano concluso positivamente le precedenti annualità del primo e del secondo ciclo triennale.

Per presentare la propria candidatura è necessario individuare su Scuola Futura il percorso attraverso il titolo del corso oppure tramite il codice ID 443536.

Seconda annualità, quali sono i requisiti

La seconda annualità del secondo ciclo triennale, identificata con ID 443534, è rivolta ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell’offerta formativa.

In questo caso possono partecipare i docenti che hanno concluso positivamente la prima annualità del secondo ciclo triennale, conseguendo il relativo attestato.

Il percorso rappresenta quindi la prosecuzione dell’attività formativa già avviata durante la precedente annualità.

Terza annualità, a chi è rivolta

La terza annualità del primo ciclo triennale, identificata con ID 443456, è destinata ai docenti di ruolo impegnati nelle funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo previste dal PTOF.

Per partecipare è necessario aver concluso positivamente sia la prima sia la seconda annualità del primo ciclo triennale, conseguendo i relativi attestati.

Anche in questo caso, quindi, l’accesso all’annualità successiva è collegato al completamento positivo del percorso precedente.

Percorsi formativi incentivati, iscrizioni e durata

I docenti in possesso dei requisiti possono iscriversi all’annualità di competenza dal 27 agosto al 15 settembre 2026 attraverso la piattaforma Scuola Futura, accedendo tramite SPID, CIE o eIDAS.

I percorsi formativi incentivati possono essere frequentati dal 28 agosto al 31 dicembre 2026 e vengono erogati interamente online e in modalità asincrona.

Ogni annualità ha una durata complessiva di 30 ore. La partecipazione è volontaria e le attività formative si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento.

Nel monte ore rientrano anche le attività svolte autonomamente dai docenti sulla base delle indicazioni e della documentazione scientifica messa a disposizione durante il percorso.

Compenso, cosa è previsto per i docenti

Per la partecipazione ai percorsi formativi incentivati, le singole istituzioni scolastiche possono riconoscere ai docenti un compenso attraverso la contrattazione d’istituto, a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Le scuole, qualora ne ricorrano le condizioni, possono avviare un’apposita sequenza contrattuale per remunerare la partecipazione dei propri insegnanti alla formazione in servizio incentivata.

In alternativa, ai docenti partecipanti può essere riconosciuta la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio, previsti dall’articolo 36, comma 8, del CCNL 2019/2021