Scadenze docenti di agosto: utilizzazioni, sostegno, ruoli e supplenze

Il mese di agosto 2026 si preannuncia decisivo per il comparto scuola. Mentre le aule sono ancora vuote, gli uffici amministrativi e il personale docente affrontano una vera e propria corsa contro il tempo per garantire il regolare avvio delle lezioni a settembre. Tra immissioni in ruolo, mobilità annuale e supplenze sul sostegno, il calendario è fitto di appuntamenti istituzionali che segnano il passaggio dall’anno scolastico 2025/2026 al nuovo ciclo 2026/2027.
La prima data da segnare in rosso sul calendario è l’11 agosto. Entro questo termine, i docenti non ancora abilitati, ma assunti nell’anno precedente, devono comunicare ufficialmente il conseguimento dell’abilitazione. Questo passaggio è fondamentale per rendere effettive le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione presentate con riserva. Subito dopo, il 13 agosto, scoccherà il termine per la chiusura delle operazioni riguardanti i contratti finalizzati al ruolo per gli aspiranti inseriti nella I fascia delle GPS sostegno.
Sostegno: al via la “mini-call veloce” A metà mese l’attenzione si sposta sulla procedura interprovinciale per i posti di sostegno rimasti vacanti. Il 14 agosto, gli Uffici scolastici pubblicheranno le sedi disponibili, aprendo ufficialmente la finestra per la “mini-call veloce”. Gli insegnanti interessati avranno tempo fino al 19 agosto per inoltrare le istanze, mentre l’intera procedura dovrà concludersi tassativamente entro il 21 agosto.
Il 24 agosto rappresenta lo spartiacque per la mobilità annuale: entro questa giornata devono terminare tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Questa scadenza è vitale per procedere successivamente con gli incarichi a tempo determinato e per confermare i docenti di sostegno. Parallelamente, il 24 e 25 agosto gli uffici gestiranno gli spezzoni orari nella scuola secondaria, cercando di accorpare anche i frammenti inferiori alle 7 ore o riassegnandoli internamente ai presidi come ore aggiuntive.
L’ultima decade del mese vedrà i docenti impegnati nell’accettazione formale della sede per le immissioni in ruolo (dal 28 agosto al 1° settembre). Il 30 agosto scade invece il termine per chi aspira a insegnare nelle scuole italiane all’estero.
Infine, il 31 agosto calerà il sipario sull’anno scolastico 2025/2026. In questa data si concluderanno formalmente tutte le procedure di assegnazione, le conferme per la continuità didattica sul sostegno e la distribuzione degli ultimi spezzoni orari residui. Dal 1° settembre, la macchina scolastica sarà ufficialmente pronta a ripartire per un nuovo anno.