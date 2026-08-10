Scadenze docenti di agosto: utilizzazioni, sostegno, ruoli e supplenze

Il mese di agosto 2026 si preannuncia decisivo per il comparto scuola. Mentre le aule sono ancora vuote, gli uffici amministrativi e il personale docente affrontano una vera e propria corsa contro il tempo per garantire il regolare avvio delle lezioni a settembre. Tra immissioni in ruolo, mobilità annuale e supplenze sul sostegno, il calendario è fitto di appuntamenti istituzionali che segnano il passaggio dall’anno scolastico 2025/2026 al nuovo ciclo 2026/2027.

Abilitazioni e primi ruoli: i primi passi di agosto

La prima data da segnare in rosso sul calendario è l’11 agosto. Entro questo termine, i docenti non ancora abilitati, ma assunti nell’anno precedente, devono comunicare ufficialmente il conseguimento dell’abilitazione. Questo passaggio è fondamentale per rendere effettive le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione presentate con riserva. Subito dopo, il 13 agosto, scoccherà il termine per la chiusura delle operazioni riguardanti i contratti finalizzati al ruolo per gli aspiranti inseriti nella I fascia delle GPS sostegno.

Sostegno: al via la “mini-call veloce” A metà mese l’attenzione si sposta sulla procedura interprovinciale per i posti di sostegno rimasti vacanti. Il 14 agosto, gli Uffici scolastici pubblicheranno le sedi disponibili, aprendo ufficialmente la finestra per la “mini-call veloce”. Gli insegnanti interessati avranno tempo fino al 19 agosto per inoltrare le istanze, mentre l’intera procedura dovrà concludersi tassativamente entro il 21 agosto.

Mobilità e spezzoni orari

Il 24 agosto rappresenta lo spartiacque per la mobilità annuale: entro questa giornata devono terminare tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Questa scadenza è vitale per procedere successivamente con gli incarichi a tempo determinato e per confermare i docenti di sostegno. Parallelamente, il 24 e 25 agosto gli uffici gestiranno gli spezzoni orari nella scuola secondaria, cercando di accorpare anche i frammenti inferiori alle 7 ore o riassegnandoli internamente ai presidi come ore aggiuntive.

Le battute finali e il servizio all’estero

L’ultima decade del mese vedrà i docenti impegnati nell’accettazione formale della sede per le immissioni in ruolo (dal 28 agosto al 1° settembre). Il 30 agosto scade invece il termine per chi aspira a insegnare nelle scuole italiane all’estero.

Infine, il 31 agosto calerà il sipario sull’anno scolastico 2025/2026. In questa data si concluderanno formalmente tutte le procedure di assegnazione, le conferme per la continuità didattica sul sostegno e la distribuzione degli ultimi spezzoni orari residui. Dal 1° settembre, la macchina scolastica sarà ufficialmente pronta a ripartire per un nuovo anno.