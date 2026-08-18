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18.08.2026

Percorsi Indire sostegno, saranno potenziati. Manfredi (Indire): valorizzare anche le scuole serali

Redazione
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Il quadro normativo: dal decreto 71/2024 alla legge 164/2025
Chi può partecipare ai percorsi INDIRE

Come proseguiranno i percorsi Indire sul sostegno? Ci sarà un terzo ciclo? Ancora non è dato saperlo. Il presidente Indire Francesco Manfredi, però, ha dato qualche anticipazione nelle pagine di Italia Oggi.

Tracciando la rotta dell’istituto per il prossimo anno, Manfredi ha individuato, oltre alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo, il potenziamento dei percorsi di specializzazione dei docenti di sostegno per alunni con disabilità.

“A questo si affianca anche una riflessione sul sistema di istruzione per adulti (Cpia). Il canale sarà sempre più importante”, ha detto Manfredi, che ha parlato di “modello ancora da costruire”.

Il quadro normativo: dal decreto 71/2024 alla legge 164/2025

I percorsi INDIRE nascono dagli articoli 6 e 7 del decreto legge 71/2024 e successive modifiche, che hanno introdotto la possibilità per l’Istituto di attivare autonomamente – o in rete con le università – percorsi di specializzazione dedicati, in alternativa al tradizionale TFA sostegno (Tirocinio Formativo Attivo), il percorso universitario ordinario per conseguire l’abilitazione. La legge 164 del 30 ottobre 2025, di conversione del decreto legge 127/2025, ha poi prorogato i percorsi INDIRE fino al 31 dicembre 2026, sia per i docenti con tre anni di servizio sia per chi ha conseguito il titolo all’estero entro il 24 aprile 2025.

Chi può partecipare ai percorsi INDIRE

Possono partecipare i docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno negli ultimi otto anni scolastici, e chi ha il titolo estero con procedimento di riconoscimento o contenzioso giurisdizionale pendente, presentando rinuncia formale.

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