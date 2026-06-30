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30.06.2026

Tfa Indire terzo ciclo, Pittoni (Lega) avanza alcune proposte su titoli esteri e triennalisti

Redazione
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Indice
Le parole di Pittoni: titoli esteri bloccati e richiesta di un terzo ciclo
Il quadro normativo: dal decreto 71/2024 alla legge 164/2025
Chi può partecipare ai percorsi INDIRE

Mentre è ancora in corso il secondo ciclo dei percorsi INDIRE di specializzazione sul sostegno, arriva la proposta della Lega di attivarne un terzo. A renderlo noto è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della Commissione Cultura del Senato, in un post sulla propria pagina Facebook.

Le parole di Pittoni: titoli esteri bloccati e richiesta di un terzo ciclo

“I percorsi INDIRE di specializzazione sul sostegno sono nati anche per risolvere il problema dei titoli esteri da tempo bloccati”, scrive Pittoni, ricordando che si tratta di una “questione su cui Bruxelles ha più volte sollecitato interventi”. Da qui la sua iniziativa: “Mi sono quindi fatto portavoce della richiesta di ragionare sulla praticabilità dell’attivazione di un terzo ciclo di corsi INDIRE, non solo per chi ha maturato quest’anno le tre annualità d’insegnamento specifico necessarie, ma pure per i docenti fuori non per scelta consapevole o tardiva, bensì per una combinazione di fattori temporali, tecnici e burocratici non prevedibili al momento dell’iscrizione ai percorsi esteri”. La proposta prevede di estendere l’accesso a chi si è iscritto a percorsi esteri prima che la macchina dell’INDIRE partisse ufficialmente, individuando come data spartiacque il 26 giugno 2025, giorno di pubblicazione dei Decreti Dipartimentali con cui il Ministero distribuì i primi posti alle università.

Per evitare false autocertificazioni o documenti retrodatati, spiega Pittoni, “il candidato dovrebbe allegare alla domanda il Certificato di immatricolazione dell’ateneo straniero a conferma dell’iscrizione nei termini indicati”. Per i docenti con tre anni di servizio, invece, Pittoni guarda oltre: “Per i triennalisti il sogno sarebbe vedere i corsi INDIRE sul sostegno diventare strutturali, riconoscendo definitivamente il valore dell’esperienza acquisita”.

Il quadro normativo: dal decreto 71/2024 alla legge 164/2025

I percorsi INDIRE nascono dagli articoli 6 e 7 del decreto legge 71/2024 e successive modifiche, che hanno introdotto la possibilità per l’Istituto di attivare autonomamente – o in rete con le università – percorsi di specializzazione dedicati, in alternativa al tradizionale TFA sostegno (Tirocinio Formativo Attivo), il percorso universitario ordinario per conseguire l’abilitazione. La legge 164 del 30 ottobre 2025, di conversione del decreto legge 127/2025, ha poi prorogato i percorsi INDIRE fino al 31 dicembre 2026, sia per i docenti con tre anni di servizio sia per chi ha conseguito il titolo all’estero entro il 24 aprile 2025.

Chi può partecipare ai percorsi INDIRE

Possono partecipare i docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno negli ultimi otto anni scolastici, e chi ha il titolo estero con procedimento di riconoscimento o contenzioso giurisdizionale pendente, presentando rinuncia formale.

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