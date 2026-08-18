Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Attualità
18.08.2026

Studente entra a scuola facendo una diretta social, spara ad un docente, uccide un compagno e si toglie la vita: tragedia nelle Filippine

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Ennesima tragedia consumatasi all’interno di un istituto scolastico: questa volta tutto è avvenuto nel campus di una scuola, l’Ateneo de Zamboanga nel sud delle Filippine. Lo riporta SkyTg24.

Durante la mattina di oggi, martedì 18 agosto, un alunno si è introdotto nella scuola armato di un fucile e di una pistola calibro 45; dopo aver mancato un insegnante seduto alla cattedra, si è diretto in un’altra aula dove ha ucciso uno studente prima di togliersi la vita.

L’attacco, che ha causato anche il ferimento di altre due persone e costretto all’evacuazione immediata di centinaia di studenti terrorizzati, ha spinto le autorità locali e nazionali a disporre indagini urgenti e misure preventive per garantire che le scuole rimangano un luogo sicuro.

L’aggressore indossava una telecamera e ha trasmesso l’assalto in diretta streaming sui social network, in particolare su Facebook. Nel video, la canna dell’arma si muove lungo i corridoi riproducendo la prospettiva visiva tipica di un videogioco sparatutto in prima persona, mentre si sentono le urla dei bambini in uniforme scolastica che fuggono terrorizzati.

Questa agghiacciante sovrapposizione tra la realtà drammatica della violenza e i codici visivi della simulazione virtuale solleva interrogativi urgenti sul rapporto che le nuove generazioni intrattengono con la tecnologia e sulla spettacolarizzazione del dolore online.

Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr, ha ordinato alle forze dell’ordine di indagare sull’accaduto e di individuare le misure necessarie a prevenire episodi di violenza negli istituti scolastici. “Le nostre scuole sono il luogo a cui affidiamo i nostri figli perché imparino, crescano e sognino la vita che li aspetta. Devono essere anche tra i posti più sicuri del nostro Paese”, ha dichiarato in una nota.

violenza a scuola

Calci e pugni ad una 12enne durante l’ora di educazione fisica, indagati quattro compagni di classe: “Fa la vittima”

“Ti ammazzo”, schiaffi e minacce al prof da parte di due genitori dopo un rimprovero al figlio: multati per un totale di 1,350 euro

Studente in carcere a Malta: il caso sarebbe collegato all’accoltellamento della prof di Trescore Balneario da parte di un 13enne

Stragi a scuola, negli USA condannato il padre di un adolescente che uccise quattro persone: gli aveva regalato un fucile

Legge “antimaranza” bocciata dalle Camere penali. Studenti che potranno essere condannati dovranno avere il “permesso” dei genitori per i corsi di educazione sessuale: un paradosso

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Anna Granata: a che età l’educazione sessuale per bambini e bambine? Al via il referendum abrogativo della legge 104/2026

Aluisi Tosolini

Inizio scuola 2026, primo collegio docenti il 1° settembre: di cosa si discute e cosa si decide? – La guida

Laura Bombaci

Mini call veloce 2026, posti disponibili e come fare domanda – VIDEO TUTORIAL

Redazione

Quando arrivano gli arretrati docenti? Data esigibilità e riscossione: spunta l’ipotesi 24 agosto

Redazione
vai alla ricerca avanzata