BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Personale della scuola
25.04.2026
Aggiornato il 24.04.2026 alle 15:55

Permessi per lutto, per matrimonio e per motivi familiari o personali: quanti giorni spettano ai supplenti?

Lara La Gatta
Indice
Permessi per lutto
Permessi per matrimonio
Permessi per motivi personali o familiari

Il CCNL 2019/2021 all’art. 35 reca le disposizioni riguardanti il ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato.

Il comma 1 chiarisce che al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.

Per quanto riguarda specificatamente i permessi, il CCNL così dispone:

Permessi per lutto

Il supplente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.

I permessi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Permessi per matrimonio

Il personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

I permessi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Permessi per motivi personali o familiari

Il CCNL 2019/2021 ha introdotto un’importante novità: il personale ATA (così come il personale docente ed educativo) assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

Permessi

Permessi per motivi personali o familiari, la concessione non è una formalità o un atto dovuto. Per l’Aran e alcuni tribunali il preside ha un ruolo attivo

Permessi per motivi personali o familiari: 3+6 giorni, diritto del docente senza alcuna discrezionalità del dirigente scolastico. Le sentenze

Permessi sindacali: riducono le ferie? Quelli non retribuiti possono essere fruiti ad ore? Pareri ARAN

Permessi retribuiti personale ATA, quanti giorni spettano al personale a tempo determinato?

Malati oncologici o con patologie croniche e invalidanti, dal 2026 arrivano i permessi retribuiti per cure e visite mediche

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Mobilità a domanda condizionata, se si riforma il posto il docente non partecipa al movimento

Lucio Ficara

Permessi per lutto, per matrimonio e per motivi familiari o personali: quanti giorni spettano ai supplenti?

Lara La Gatta

Reclutamento selvaggio per il personale Ata, un ds: “Non si può passare dalla ramazza alla gestione amministrativa in un giorno”

Sara Adorno

Elenchi regionali: Le novità, i requisiti e la procedura prevista per iscriversi

Salvatore Pappalardo
vai alla ricerca avanzata