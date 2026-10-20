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Personale della scuola
20.10.2026

Permessi studio 2027, docenti e ATA hanno diritto a 150 ore per frequentare corsi e preparare esami: domande entro il 15 novembre

Lara La Gatta
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Indice
Come giustificare il permesso?
Diritto a turni di lavoro adeguati
Regole nei Contratti regionali
Quando fare domanda
Validità della domanda
Domande entro il 10 dicembre per chi è assunto dopo il 15 novembre
Fruizione dei permessi per il 2026

Ai dipendenti della scuola, per la frequenza di corsi e la preparazione di esami, sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.

I permessi sono concessi, in particolare, per la frequenza di:

  • corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari
  • di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Spettano inoltre per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

Come giustificare il permesso?

Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Diritto a turni di lavoro adeguati

Il personale che ha richiesto e ottenuto i permessi studio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale (CCNL 18 gennaio 2024, art, 37).

Regole nei Contratti regionali

Sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

Quando fare domanda

Salvo indicazioni diverse da parte dell’USR territorialmente competente, le domande devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno per i permessi da fruire nell’anno solare successivo.

Validità della domanda

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2027, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.

Domande entro il 10 dicembre per chi è assunto dopo il 15 novembre

Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Fruizione dei permessi per il 2026

Il 31 dicembre 2026 è il termine ultimo per fruire dei permessi studio chi ha ottenuto l’autorizzazione per l’anno 2026. Per il 2027 dunque è necessario presentare nuovamente domanda, entro il 15 novembre.

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