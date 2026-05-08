Personale ATA, possibile richiedere la proroga dei contratti di supplenza: quando e come fare

Nel quadro della gestione del personale scolastico, tornano al centro dell’attenzione le procedure relative alla proroga dei contratti di supplenza per il personale ATA nell’anno scolastico 2025/2026. Una materia regolata da disposizioni precise, che richiedono attenzione da parte dei dirigenti scolastici e degli Uffici scolastici regionali.
A fare da riferimento normativo è l’articolo 1, comma 7, del decreto ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000, affiancato dalle indicazioni operative fornite dalla Direzione generale con la nota del 10 giugno 2009, protocollo n. 8556, più volte confermata negli anni successivi e richiamata nella nota 12049 del 7 maggio 2026.
Secondo tali disposizioni, le proroghe dei contratti di supplenza non sono automatiche, ma devono essere richieste dai dirigenti scolastici esclusivamente nei casi di effettiva necessità. In particolare, quando non sia possibile garantire il regolare funzionamento dei servizi scolastici attraverso il personale di ruolo o i supplenti annuali già in servizio.
Le richieste, debitamente motivate, devono essere trasmesse agli Uffici scolastici regionali, che restano gli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione. La motivazione rappresenta un elemento centrale: le scuole sono chiamate a dimostrare concretamente l’impossibilità di far fronte alle esigenze organizzative con le risorse disponibili.
Tra le ragioni considerate valide rientrano le attività connesse allo svolgimento degli esami di Stato, le operazioni di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado e, più in generale, situazioni eccezionali che possano compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica.
Un’attenzione particolare viene riservata anche agli adempimenti amministrativi, come l’aggiornamento delle graduatorie di istituto o la gestione delle procedure concorsuali in corso, che possono incidere sull’ordinato avvio del nuovo anno scolastico.
L’obiettivo resta quello di garantire continuità ed efficienza nei servizi scolastici, evitando interruzioni o disfunzioni in momenti cruciali dell’attività didattica e amministrativa.