Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici: anche per l’ATA vale il limite dei 36 mesi. Requisiti e come fare.
Nessun anticipo di spese: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.
Non sono solo gli insegnanti a lavorare per anni con contratti rinnovati di volta in volta. Anche moltissimi collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici vengono richiamati ogni anno sulla stessa scuola. Quando questo succede su un posto che serve stabilmente, il personale ATA precario può chiedere un risarcimento per l’abuso dei contratti a termine, proprio come i docenti.
La legge prevede un’indennità da 4 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione (art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, come modificato nel 2024). Il giudice la stabilisce tenendo conto del numero dei contratti e della durata complessiva del precariato.
Serve essere ancora precari e avere, in alternativa:
– almeno 36 mesi e un giorno con supplenze fino al 31 agosto (organico di diritto);
– oppure 36 mesi continuativi con supplenze fino al 30 giugno
I contratti devono essere stati svolti nella stessa scuola, con lo stesso profilo professionale, a tempo pieno e non per sostituire un collega assente.
Un esempio tipico. Un collaboratore scolastico che da quattro anni lavora nello stesso istituto, a tempo pieno, sempre fino al 31 agosto, su un posto che non è di nessun altro: è la situazione in cui conviene far controllare i contratti.
Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni dall’ultimo contratto della serie: contano quindi anche gli anni più lontani. I tribunali lo hanno confermato anche nel 2026, respingendo le richieste del Ministero di applicare la prescrizione breve.
Le condanne del Ministero per l’abuso dei contratti a termine ottenute dallo Studio arrivano da oltre dieci tribunali, dal Piemonte all’Abruzzo. Ogni ricorso va valutato a sé.
Studio Legale Stoppa – Avv. Amedeo Stoppa e Avv. Edoardo Stoppa, Foro di Arezzo. Ricorsi per docenti e personale ATA in tutta Italia, anche a distanza.
Nessun anticipo di spese: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.
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