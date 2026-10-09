Personale ATA: risarcimenti da circa 6.000/7.000 euro fino a oltre 35.000/40.000 euro per l’abuso dei contratti a termine

A seguito della storica pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-155/25 del 13 maggio 2026, il personale ATA che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato, sia quello attualmente precario sia quello oggi di ruolo, può valutare la possibilità di proporre ricorso per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Il risarcimento può variare da un minimo di 4 fino a un massimo di 24 mensilità di stipendio.

In termini indicativi, si tratta di importi che possono andare da circa 6.000/7.000 euro fino anche a oltre 35.000/40.000 euro, in funzione della retribuzione percepita, del numero dei contratti stipulati, della durata complessiva del rapporto e della situazione individuale del lavoratore.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il sistema italiano di reclutamento del personale ATA non prevede misure adeguate ed effettive per prevenire e sanzionare l’abuso derivante dalla successione dei contratti a tempo determinato, risultando pertanto in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.

Avviati i ricorsi davanti al Giudice del Lavoro

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, lo Studio Legale Giannattasio – GiustiziaScuola.com, specializzato in diritto scolastico, ha avviato i ricorsi dinanzi al Giudice del Lavoro finalizzati all’accertamento dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine e al conseguente risarcimento del danno.

La normativa prevede, in caso di accertamento dell’abuso, un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento, tenendo conto della gravità della violazione, del numero dei contratti stipulati e della durata complessiva del rapporto di lavoro.

Chi può verificare la propria posizione

Tutto il personale ATA che abbia svolto più annualità di servizio con contratti a tempo determinato, compreso il personale successivamente immesso in ruolo, è invitato a verificare la propria posizione.

Per sapere se sussistono i requisiti per ottenere il risarcimento e conoscere le modalità di adesione al ricorso, è possibile compilare il form al link https://giustiziascuola.com/ricorso-risarcimento-personale-ata-da-4-a-24-mensilita/.

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