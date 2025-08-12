Personale scolastico all’estero: rese note le sedi disponibili

Con due distinti “rende noto”, seguiti da successive integrazioni, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) ha comunicato le sedi disponibili per le prossime nomine del personale scolastico da destinare all’estero, come riportato da Cisl Scuola.

Il primo avviso, corredato da tre integrazioni, riguarda il personale docente; il secondo, con un’ulteriore integrazione, è invece rivolto al personale ATA e ai dirigenti scolastici. Le pubblicazioni rientrano nella procedura di mobilità internazionale prevista per chi ha superato le selezioni e attende l’assegnazione della sede.

Gli interessati hanno ricevuto — o potrebbero già aver ricevuto — le comunicazioni ufficiali direttamente all’indirizzo email indicato nella fase di candidatura. Si tratta di passaggi fondamentali per consentire a insegnanti, assistenti e dirigenti di conoscere le destinazioni disponibili e procedere con l’eventuale accettazione dell’incarico.

