Petizione per il rinnovo dell’organico Covid

Sono un ex collaboratore scolastico organico Covid e membro del Comitato per la riconferma dell’ Organico Covid ATA e docenti per il prossimo anno scolastico 2022/2023. Vorrei condividere la petizione che ho lanciato a livello nazionale in questi giorni si discuterà sull’ emendamento dell’organico Covid per il nuovo anno scolastico che si sta per aprire e che sarà fondamentale come espresso dalle linee guida dell’ Istituto Superiore di Sanità per continuare nella sanificazione e la pandemia non è ancora finita.

Dobbiamo ribadire al Ministero della Istruzione e al Governo che nella scuola occorre mettere risorse in primis per garantire sicurezza e necessità visto che gli organici sono carenti prima di altre iniziative come il docente esperto che è fortemente contestato e che auspichiamo a settembre ci sia nuovamente l’organico Covid anche contratti fino al 31/12 per poi proseguire col nuovo Governo. Le scuole lo chiedono e avvertono difficoltà poiché c’è carenza di organico in ogni istituzione scolastica.

Angelo Cascione