Posizioni economiche ATA, aumenti da 700 a 2.000 euro annui e arretrati fino a 4.150 euro in arrivo nel cedolino di ottobre

Oltre 120 milioni di euro sono in pagamento per la valorizzazione professionale del personale ATA. Lo comunica il Ministero dell’Istruzione e del Merito, precisando che le somme arriveranno con il cedolino di ottobre per circa 40.000 posizioni economiche.

Gli aumenti previsti sono compresi tra 700 e 2.000 euro annui, ai quali si aggiungono gli arretrati maturati, quantificati tra 1.450 e 4.150 euro. Per le circa 40.000 posizioni interessate, aumenti e arretrati saranno liquidati in un’unica soluzione.

Per le restanti 6.000 posizioni previste, il pagamento avverrà sempre in un’unica soluzione, ma attraverso una successiva emissione, dopo le compensazioni e lo scorrimento delle graduatorie gestite dagli Uffici scolastici regionali.

Il MIM colloca l’intervento nel più ampio quadro delle misure economiche rivolte al personale scolastico, richiamando anche la chiusura di tre contratti del comparto Scuola, con incrementi mensili fino a 304 euro per il personale ATA, e l’introduzione di nuove misure di welfare, tra cui la polizza sanitaria.

“Un’altra promessa mantenuta. La valorizzazione delle professionalità ATA, unitamente ai tre rinnovi contrattuali, che hanno portato aumenti significativi anche per questa parte così importante del personale scolastico, confermano la nostra ferma determinazione nel dare il necessario riconoscimento a tutti coloro che ogni giorno garantiscono il funzionamento delle nostre scuole”, così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.