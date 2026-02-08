Preservativi gratis a scuola come alle Olimpiadi Milano-Cortina: per Magi (Più Europa) servirebbero a prevenire gravidanze indesiderate

Preservativi gratis a scuola, come sta accadendo in questi giorni nel nel villaggio olimpico delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: a chiederlo Riccardo Magi, segretario di Più Europa.

“Leggo – dice Magi – che al villaggio olimpico dei Giochi di Milano-Cortina vengono distribuiti preservativi gratis secondo una prassi consolidata dai Giochi di Seul ‘per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso malattie sessualmente trasmissibili, un tema che non deve creare imbarazzo’, come dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana, rivendicando la scelta”.

“È una bellissima iniziativa – continua il segretario di Più Europa -, che non conoscevo e che condivido in pieno. Peccato che proprio la parte politica del presidente Fontana, cioè la destra, sia sempre stata contraria a ogni tipo di iniziativa che punta a diffondere tra i giovani l’educazione relativa alla sessualità, proprio a partire dalla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Visto che Fontana si dice entusiasta di questa iniziativa, perché non la replica nelle scuole della Lombardia e ci aiuta nella battaglia che conduciamo da anni per far sì che i condom vengano distribuiti in tutti gli istituti scolastici d’Italia, anche per prevenire gravidanze non desiderate?”.

L’appello di Magi a Governatore della Regione Lombardia si allarga: “Insieme a questo, ci dia una mano nella campagna per l’introduzione di lezioni di sessuoaffettività nelle scuole, che questo governo ha boicottato con la scusa della teoria gender, affossando uno strumento che – conclude Magi – potrebbe prevenire non solo le malattie sessuali ma anche femminicidi, violenze e relazioni tossiche”.

L’idea del leader di Più Europa è stata già avviata nei fatti oltre confine: tre anni fa, il presidente Emmanuel Macron, ha spiegato perché la Francia ha deciso di introdurre i preservativi gratis, le vaccinazioni a tappeto e un ampio lavoro di informazione, a cominciare dalle scuole e dai docenti: “la realtà – disse il presidente transalpino – è molto molto lontana dalla teoria. Dobbiamo sollecitare meglio i nostri insegnanti, dobbiamo tornare a sensibilizzarli”.

Dal 2023, in Francia il preservativo è gratuito in farmacia per i giovani tra i 18 e i 25 anni. Ma già dal 10 dicembre 2018, i preservativi vengono già rimborsati dall’assistenza pubblica su prescrizione medica.

In precedenza, preservativi gratis furono distribuiti a New York, a Philadelphia. E a Manchester addirittura ai giovanissimi dai 13 anni in su.