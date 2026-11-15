“Racchette in classe”, sempre più adesioni: così si spingono i giovani a praticare tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo

Sono numeri di tutto rispetto quelli del progetto “Racchette in classe”, svoltosi nei giorni scorsi in Piemonte: hanno aderito 800 scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, hanno partecipato, a vario titolo, oltre 110.000 studenti solo piemontesi, nella giornata conclusiva, svolta al Pala Gianni Asti di Torino, erano presenti circa 1.800 ragazze e ragazzi.

Il progetto “Racchette in Classe” – nato 13 anni fa e diventato nel tempo tra i pilastri della crescita dell’intero movimento tennistico italiano – è realizzato dalla Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) in collaborazione con la FITeT (Federazione Italiana Tennistavolo) e riconosciuto dal ministero dell’Istruzione e del Merito con cui lo scorso maggio la Fitp ha siglato un protocollo d’intesa per rafforzare ancora di più le sinergie tra le parti.

L’iniziativa, svolta alla vigilia dell’inizio del Torneo dei Maestri, si avvale del prezioso supporto di Kinder Joy of Moving, partner ormai storico della Fitp, si propone l’obiettivo di diffondere tutte le discipline di racchetta (tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo) tra i giovani.

Durante la giornata di chiusura al Pala Gianni Asti, si è tenuto un breve momento istituzionale con la partecipazione dell’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo Libero della Città di Torino Domenico Carretta, della Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Piemonte Claudia Porchietto, del Consigliere Federale della Fitp Pierangelo Frigerio, del Presidente della Fitet Renato Di Napoli, della Presidente del Comitato Regionale Fitp Piemonte Manuela Savini, del Responsabile per l’Italia di Kinder Joy of Moving Massimo Castiglia, della testimonial del progetto Rita Grande e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Stefano Suraniti.

Alla giornata conclusiva era presente anche Lorenzo Politanò, giovane stella del wheelchair Italiano, protagonista di un 2026 da incorniciare: dopo partecipato agli Us Open, ha conquistato la qualificazione alle Wheelchair Tennis Junior Tour Finals, in programma a Fort Lauderdale, in Florida.

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha detto che “Racchette in Classe incarna una delle missioni principali della nostra Federazione: promuovere e diffondere la pratica sportiva, mettendola a disposizione del maggior numero possibile di persone, a partire dai più giovani. Il nostro compito non è soltanto quello di formare campioni e raggiungere grandi risultati agonistici, ma soprattutto quello di contribuire, attraverso lo sport, alla crescita delle nuove generazioni e al benessere della società”.

“Portare le discipline di racchetta nelle scuole – ha continuato Binaghi – significa offrire a tanti bambini e ragazzi un’opportunità concreta di movimento, socializzazione e inclusione, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, la condivisione e il senso di appartenenza. Significa anche avvicinare allo sport chi, altrimenti, potrebbe non avere la possibilità di praticarlo. Per la Fitp, la scuola rappresenta un interlocutore strategico e un luogo privilegiato in cui svolgere la propria funzione sociale”.

“I risultati di questo progetto, che coinvolge ogni anno migliaia di istituti e un numero sempre crescente di giovani, ci confermano quanto sia importante continuare a investire in questa direzione”, ha concluso il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.