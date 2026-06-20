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20.06.2026

Kate Middleton torna a lodare la scuola di Reggio Emilia: la risposta a un genitore e la riflessione sull’importanza dell’amore

Redazione
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La visita della principessa Catherine a Reggio Emilia, il 13 e 14 maggio scorsi, ha lasciato un segno profondo nel lavoro che porta avanti sulla prima infanzia. In una riflessione pubblicata sul Corriere della Sera, la principessa del Galles racconta che tutto è partito da una domanda posta da un genitore: se tutti potessimo fare una sola cosa, quale sarebbe? La risposta della principessa è stata chiara: dare priorità all’amore. Un amore “tranquillo e incondizionato”, costruito con il tempo e la pazienza, capace di esprimersi nelle piccole cose di ogni giorno e nella meraviglia della vita quotidiana.

Proprio a Reggio Emilia la principessa ha potuto osservare da vicino questi valori, visitando la scuola Anna Frank e la scuola nel bosco Salvador Allende, dove ha incontrato bambini impegnati a esplorare la natura, giocare, disegnare e studiare piccoli animali. Nella riflessione, Kate racconta di essere stata colpita dalla loro capacità di comunicare e creare relazioni, sentendosi subito accolta nonostante fosse una sconosciuta. Il membro della Royal Family ha ricordato come la città sia conosciuta a livello internazionale per il suo approccio educativo, che considera i bambini membri a pieno titolo della società.

La visita emiliana rappresenta anche un passaggio importante per il futuro del Centre for Early Childhood della Royal Foundation. Christian Guy, Executive Director dell’organizzazione, ha spiegato al Corriere che la principessa è profondamente impegnata nel promuovere l’importanza della prima infanzia e nel portarla al centro della agenda globale, con la stessa urgenza riservata ad altre grandi sfide come il cambiamento climatico. La testata riferisce inoltre che il Centro intende collaborare con organizzazioni di tutto il mondo per individuare esempi di eccellenza e apprendere da culture e sistemi diversi.

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