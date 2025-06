Qual è il ruolo della scuola? Al via l’VIII Congresso Nazionale Cisl Scuola a Trieste: il 12 giugno sarà presente Valditara

A Trieste fervono i preparativi per l’VIII Congresso Nazionale della CISL Scuola, che si terrà dal 10 al 12 giugno presso il Generali Convention Center. L’evento, intitolato con il motto “Diamo forma al futuro”, integrato dagli hashtag #scuola, #partecipazione, #innovazione, mira a rafforzare il ruolo del sindacato come attore chiave nei processi di cambiamento e innovazione, ponendo al centro la persona per una società inclusiva, partecipativa e basata sulla fraternità, con l’obiettivo prioritario della pacifica convivenza globale.

Il congresso conclude un’intensa stagione di appuntamenti territoriali e regionali che hanno portato all’elezione dei 282 delegati che parteciperanno con diritto di voto. I lavori prenderanno avvio martedì 10 giugno alle ore 10 con la relazione introduttiva della segretaria generale Ivana Barbacci, un momento atteso per delineare le coordinate dell’azione della CISL Scuola nel prossimo quadriennio.

Gli ospiti

Il dibattito congressuale sarà ricco di spunti e temi di grande rilevanza per il mondo della scuola. Sarà fondamentale riconoscere il ruolo strategico della scuola, superando la condizione di perenne emergenza per inaugurare una nuova stagione formativa che valorizzi le autonomie scolastiche e restituisca centralità al pensiero pedagogico. Un altro tema centrale sarà la rivendicazione di un più giusto e adeguato riconoscimento delle professionalità operanti nel settore, soprattutto in concomitanza con il negoziato in corso per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Gli eventi previsti arricchiranno la discussione spaziando dall’innovazione tecnologica all’impegno per la dignità della persona, affrontando le sfide del mondo contemporaneo per rafforzare la coesione sociale e civile, un obiettivo per il quale la scuola pubblica, aperta al cambiamento, può dare un contributo decisivo.

Tra le partecipazioni di rilievo, oltre alla relazione di Ivana Barbacci, si segnalano l’intervento del segretario confederale CISL Ignazio Ganga previsto per martedì, e la presenza della segretaria generale CISL Daniela Fumarola e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nella giornata conclusiva di giovedì. Presente anche Gino Cecchettin.

L’elezione della segreteria nazionale e del segretario generale

Un momento di particolare interesse sarà la presentazione degli esiti di una ricerca congiunta condotta da CISL Scuola e Tuttoscuola, con il supporto della Fondazione Ezio Tarantelli, sulla condizione professionale degli insegnanti. Questa indagine, che ha coinvolto quasi diecimila docenti tramite un questionario, si concentra sulla percezione che gli insegnanti hanno del proprio vissuto professionale, mettendo in luce le loro forti motivazioni ma anche le criticità che ostacolano lo sviluppo del loro potenziale. L’organizzazione giunge a questo appuntamento con un ulteriore incremento del numero di associati, rafforzando il suo primato nel panorama sindacale italiano grazie a diecimila iscritti in più nel 2024, un dato che sarà analizzato in dettaglio nella relazione organizzativa.

La mattina del 12 giugno è previsto l‘intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Nel pomeriggio di giovedì 12 giugno, al termine delle votazioni, si riunirà il nuovo Consiglio Generale, composto da oltre cento componenti, con all’ordine del giorno l’elezione del segretario generale e della segreteria nazionale. Sarà possibile seguire i momenti salienti del congresso, inclusi tutti gli eventi in programma, tramite la diretta streaming sulle pagine del sito www.cislscuola.it e sui canali social della CISL Scuola, dove sono già disponibili documenti e notizie in costante aggiornamento.

