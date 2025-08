Quali sono i diritti e i doveri del docente? un ciclo di webinar per fare chiarezza

Un’occasione utile e concreta per tutti i docenti di ogni ordine e grado: prende il via il ciclo di webinar “Diritti e doveri del docente”, organizzato dalla Casa Editrice La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal Ministero.

Cinque incontri online, in diretta e con possibilità di rivedere le registrazioni senza limiti, per affrontare i principali nodi critici della professione. Dalle regole per l’assegnazione alle classi al ruolo negli organi collegiali, dai rapporti con famiglie e colleghi ai permessi, dalla vigilanza alla formazione obbligatoria: ogni appuntamento sarà condotto come un’intervista interattiva con il dott. Fabrizio Perrella, già vice direttore generale dell’USR Campania, affiancato dalla relatrice Amelia de Angelis.

Tra i temi trattati: doveri di vigilanza in classe e durante le uscite, rapporti con le famiglie e utilizzo dei social, obblighi formativi, permessi (Legge 104, aggiornamento), attività lavorative consentite, regole per l’assegnazione alle classi, codice disciplinare e comportamento, gestione dei rapporti con i collaboratori scolastici.

Il corso, della durata totale di 10 ore, si svolgerà nei pomeriggi del 3 e 17 novembre, 1 dicembre 2025, 12 e 19 gennaio 2026. È possibile partecipare comodamente da casa, tramite PC, e interagire in diretta via chat.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Formazione docenti – DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE