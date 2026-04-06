BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
06.04.2026
Aggiornato il 03.04.2026 alle 17:49

Mobilità 2026 personale educativo, domande online entro la scadenza del 7 aprile

Lara La Gatta
Indice
Modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficiali
La guida del Ministero

L’ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.

Per il personale educativo la domanda va presentata entro il 7 aprile 2026.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 7 maggio 2026.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 4 giugno 2026.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.

Modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficiali

Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati i seguenti documenti utili al personale educativo:

Modulistica

Autodichiarazioni

Bollettini Istituzioni Scolastiche

La guida del Ministero

Inoltre, è disponibile la guida per la presentazione della domanda.

Guida_Mobilità_personale_educativo_v2Download
mobilità 2026

Mobilità 2026, perdenti posto e domande condizionate. Risponde l’esperto

Mobilità 2026, quando e come si redigono le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto? Risponde l’esperto

Mobilità 2026/2027: quali sono le prossime scadenze per docenti, ATA, personale educativo e IRC?

Mobilità docenti, scaduto il termine per la presentazione delle domande, cosa succede adesso? Risponde l’esperto

Mobilità d’ufficio e graduatorie interne perdenti posto: cosa c’è da sapere – Rivedi la Diretta

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Contratto scuola: al via anche la parte normativa. Resta sempre il nodo del codice disciplinare che, ad oggi, appare più vantaggioso per gli ATA

Reginaldo Palermo

Lockdown energetico in Italia: smart working e risparmio una possibilità? In Asia è già realtà. Le ipotesi del Governo

Redazione

Sicurezza nelle scuole: il ruolo centrale del dirigente scolastico

Lara La Gatta

Tutela della privacy, cosa fa il Dirigente scolastico? Responsabilità e competenze

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata