“Quello della scuola è un problema grandissimo sul quale si sorvola”, Luciano Canfora sul rientro in classe

Il rientro in classe per migliaia di studenti è previsto per tutti entro il 10 gennaio, ma la situazione dei contagi è davvero molto alta e preoccupante. A In onda, il programma su La7, proprio sulla questione del rientro in classe sono intervenuti oltre all’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il prof. Walter Ricciardi, il presidente Anp Roma Mario Rusconi e il presidente Anp Antonello Giannelli anche il filosofo Luciano Canfora.

Lo storico ha espresso il suo punto di vista: “Quello della scuola è un problema grandissimo, sul quale si sorvola. Si dovevano moltiplicare le aule e non è stato fatto, si dovevano raddoppiare i turni, ma i sindacati della scuola hanno protestato, si doveva intervenire sui trasporti, ma allora c’è lo scarica barile, tocca al Comune, no tocca alla Provincia, tocca alla Regione, al Governo e i trasporti sono rimasti com’erano. Dopo di che si inventa la pietra filosofale”.