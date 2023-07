Rapporto Invalsi 2023: Valditara: “Pronti ad una azione forte e rivoluzionaria su scuole del Sud”

Considerato che in alcune regioni del Mezzogiorno solo 1 ragazzo su 2 delle scuole medie comprende correttamente quello che legge e addirittura 2 studenti su 3 (il 35-40%) non sono capaci di leggere e comprendere un testo in inglese, confermando le forti evidenze di disuguaglianza di opportunità di apprendimento nelle regioni del Mezzogiorno sia in termini di diversa capacità della scuola di attenuare l’effetto delle differenze socio-economico-culturali sia in termini di differenze tra scuole e, soprattutto, tra classi, il ministro Valditara all’Agenzia Vista ha dichiarato: Pronti ad una azione forte e rivoluzionaria su scuole del Sud. Da qui la decisione di presentare anche con il contributo di Invalsi una Agenda Sud in 10 punti. Che prevede l’individuazione delle scuole dove concentrare una azione forte e significativa e per certi effetti rivoluzionaria. 240 scuole in cui noi investiremo risorse importanti”.