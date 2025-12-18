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18.12.2025

Recite di Natale in due versioni in una scuola: “cancellato” Gesù per gli alunni non cattolici

Redazione
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Recita di Natale con la canzone Jingle Bells senza riferimenti a Gesù

Ennesimo caso: in una scuola lombarda è stato cancellato il nome di Gesù in una canzone natalizia proposta agli alunni. Si tratta del brano “Carol of the bells”. Il motivo? Anche stavolta per non offendere alcune famiglie musulmane.

In particolare, riporta TgCom24, il corpo docenti ha ben pensato di sostituire la frase “Suonan le campane Gesù è nato” con “Suonan le campane, è arrivato…”. La dirigente ha parlato di “errore materiale. Abbiamo dato la fotocopia sbagliata ai bambini di religione cattolica. In soldoni, il canto di Natale è andato in scena in due versioni. “Spirito dell’accoglienza di tutti”, ha detto la ds.

Recita di Natale con la canzone Jingle Bells senza riferimenti a Gesù

Sono stati già due i casi simili: in una scuola primaria di Reggio Emilia è stato eliminato il riferimento a Gesù in un canto di NataleDin Don Dan“. Inutile dire che anche stavolta la Lega è insorta, e anche in questo frangente si è tornati a parlare di laicità a scuola. Una cosa molto simile è avvenuta qualche giorno fa. In una scuola primaria in Toscana si starebbe organizzando una recita senza riferimenti religiosi. In particolare, i docenti avrebbero scelto di far cantare agli alunni una versione modificata della celebre canzoncina natalizia Jingle Bells.

Come riporta il giornale locale Maremma Oggi, alcuni genitori avrebbero protestato. Secondo loro i bambini non dovrebbero cantare una canzone “censurata”. Va detto che il riferimento a Gesù esiste solo nella versione italiana della canzone.

La scuola, dal canto suo, non avrebbe intenzione di cambiare idea. Inutile dire che il caso sta avendo vasta eco in tutto il Paese. A dire la sua il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione Rossano Sasso: “Siamo alle solite. Quando si avvicina il Natale, c’è sempre qualcuno che prova a cancellare la nostra identità, le nostre tradizioni e i nostri simboli nelle scuole elementari. Apprendiamo dalla stampa che, questa volta, in una quarta elementare in Toscana, un piccolo comune in provincia di Grosseto, alcune insegnanti nel preparare la classica recita natalizia, avrebbero tolto il riferimento a Gesù nella versione italiana della celebre canzone Jingle Bells”.

“Una scelta pensata per garantire la laicità dell’istituto, secondo le docenti. Ritengo che questa sia una decisione patetica e pericolosa, e anche i genitori pensano che questa scelta sia stata inopportuna: bene hanno fatto a protestare e a denunciare l’accaduto. Certi docenti, per fortuna pochi, rasentano il ridicolo quando antepongono la propria ideologia alla loro missione educativa. Lasciate in pace Gesù bambino, il crocifisso, le nostre tradizioni e soprattutto il Natale, che è la festa dei bambini”, ha concluso.

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