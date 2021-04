Reclutamento, rientro a scuola e contratto: per Di Meglio situazione preoccupante [INTERVISTA VIDEO]

Nel corso dell’intervista che ci ha rilasciato il Coordinatore nazionale di Gilda degli Insegnanti abbiamo passato in rassegna i principali problemi che la scuola sta affrontando in questa fase, a partire dalle difficoltà che potrebbero esserci all’inizio del prossimo anno scolastico.

Come si riuscirà a coprire le 200mila (e forse più) cattedre vacanti?

Ma si parla anche delle diverse ipotesi in cantiere per affrontare il tema dei concorsi e del reclutamento.

Per poi passare alla questione del contratto nazionale per il quale – nonostante – le risorse sono davvero modeste.

Con alcune considerazioni conclusive sulla ripresa delle lezioni in presenza.

Tutto questo nel video che abbiamo realizzato.