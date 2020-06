Renzi: “Io avrei fatto tornare terze media e quinte superiori già a maggio”

“Io mi sono ritagliato la parte di quelle che dice delle cose che sembrano folli e poi si scopre che tanto folli non erano. Ad esempio io avevo chiesto che almeno le terze medie e quinte superiori potessero tornare a scuola a maggio, ieri Macron l’ha fatto”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a RTL 102.5 durante “Non Stop News”.

“Ho vissuto in prima persona con i miei figli la didattica a distanza e non è la stessa cosa – aggiunge -, se avessimo avuto il coraggio di mandare a scuola almeno quelli di terza media e quinta superiore sapendo che i ragazzi hanno un grado di resistenza al virus maggiore rispetto agli ottantenni, sarebbe stato meglio, questo è un simbolo di un coraggio che è mancato. I rapporti tra regioni e stato non hanno funzionato, bisogna avere il coraggio di dire che sulla scuola qualcosa non ha funzionato”