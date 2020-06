Renzi: “La scuola è la madre di tutte le battaglie, senza non c’è presente”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato, tramite la sua E-News, anche dell’attualità scolastica: “Ho visto una dura polemica tra la Ministra dell’Istruzione e il leader dell’opposizione su come si scriva “plexiglas”. Tema affascinante. Tuttavia, io lascerei loro questo appassionante dibattito e mi limiterei a chiedere che le scuole riaprano a settembre senza plastica ma con i lavori che chiediamo di fare da marzo. Investiamo sull’edilizia scolastica. E ripartiamo con la scuola. Un Paese che chiude le scuole prima delle piste da sci e riapre le discoteche prima dell’università è un Paese che non ha chiaro il senso delle priorità. Io lo dico dal giorno 1, lo dirò fino alla fine: la scuola è la madre di tutte le battaglie. E dobbiamo evitare che questo tema sia percepito come un tema di serie B. Senza scuola non è vero che non c’è futuro. Senza scuola, semplicemente, non c’è presente”.