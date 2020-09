Riapertura scuole al via: 5,6 milioni di alunni tornano in classe [VIDEO]

Riapertura scuole al via: 5,6 milioni di alunni tornano in classe

Pronti, via: parte a tutti gli effetti l’anno scolastico 2020-2021 con i primi 5,6 milioni di studenti che rientrano in classe il 14 settembre per la prima campanella. Dal 24 settembre, in totale saranno 8,3 milioni complessivamente.

C’è grande attenzione e interesse per il rientro a scuola dopo i mesi di lockdown e di didattica a distanza.

Le scuole hanno predisposto le aule per mantenere il metro di distanza (almeno la maggior parte ha fatto così), così come hanno preparato tutti gli accorgimenti: dagli ingressi pro distanziamento alle mascherine e gel igienizzanti (forniti dallo Stato).

Ecco l’ingresso a scuola di tre istituti romani: l’istituto Leopoldo Pirelli, l’itis Galileo Galilei e l’istituto comprensivo Grazia Deledda.