Riapertura scuole, Azzolina: “A settembre si deve tornare” [VIDEO]

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, interviene a Sky TG24, per parlare dell’attualità scolastica. Dalla maturità alla riapertura delle scuole nel quadro dell’emergenza coronavirus sono tanti i temi affrontati: “A settembre si deve tornare a scuola, certo non in classi da 28-30 alunni, io mi sono sempre battuta contro le classi pollaio e sono stata derisa. Stiamo lavorando per tornare a scuola a settembre. Tre sono gli scenari: il migliore è tornare nella massima normalità come la conosciamo a sempre; può essere che il coronavirus ci sia ma che non sia aggressivo, allora il ritorno in classe sarà a piccoli gruppi: possiamo prevedere allora una metà in presenza e una metà a distanza; la terza è di un coronavirus molto aggressivo, è quella che nessuno si augura. A settembre a scuola bisogna tornare tutti, noi non vediamo l’ora di risentire la campanella, abbiamo bisogno di normalità nel rispetto della sicurezza”.