Riapertura scuole, giovedì 4 incontro Conte e Azzolina con sindacati e associazioni

Domani, giovedì 4 giugno ci sarà un incontro con il premier Giuseppe Conte, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina al tavolo coordinato con la Protezione Civile, Upi e Anci per la ripresa delle attività scolastiche a settembre.

Ecco il post della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “Ho chiesto un tavolo allargato, convocato per domani pomeriggio, per definire insieme l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. Ringrazio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che presiederà l’incontro a cui parteciperanno Enti locali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Protezione Civile, Comitato tecnico-scientifico del Ministero della Salute, Sindacati, Forum nazionali delle associazioni studentesche, dei genitori, delle scuole paritarie, della Federazione italiana per il superamento dell’handicap. Ho chiesto la partecipazione di tutti perché la scuola è un tema-Paese e va affrontato con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Non poteva essere altrimenti. Ognuno farà la sua parte in questa sfida che ci vede impegnati con un obiettivo comune: tornare fra i banchi di scuola a settembre, in sicurezza”.