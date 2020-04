Riapertura scuole, l’affondo di Gori: “Idee chiare su gioco d’azzardo, zero su imprese e scuole”

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, con un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale, si scaglia contro la decisione governativa di far ripartire il gioco d’azzardo nei prossimi giorni. Dal 27 aprile all’11 maggio ripartiranno Lotto, Superenalotto e scommesse. Non si sa, però, ancora nulla né su imprese né sulle scuole.

Il 27 aprile il 10eLotto, il 4 maggio il SuperEnalotto, l’11 maggio scommesse e slot machine.

C’è l’Italia bloccata e non sappiamo niente di preciso sulla riapertura di imprese, negozi e scuole.

Tutto chiaro invece sull’azzardo, per lo Stato la prima industria da far ripartire.

