Riapertura scuole, le nuove date di ogni regione. Continuano gli aggiornamenti

La riapertura scuole continua a far discutere, mentre dalle regioni arriva una stretta dopo l’altra. Anche la Sicilia si muove verso misure più stringenti, come testimoniano le ordinanze dei sindaci di Catania e Palermo, Salvo Pogliese e Leoluca Orlando, che nelle proprie città hanno chiuso le scuole di ogni ordine e grado in questo venerdì 8 gennaio in cui gli alunni sarebbero dovuti tornare in classe dopo le festività. Lo stesso è successo nel caso della Lombardia, che lascia i ragazzi delle superiori in DaD almeno fino al 24 gennaio. La Sardegna resta in bilico, così come tarda ad arrivare l’ordinanza della Regione Basilicata.

REGIONE RIENTRO A SCUOLA I ciclo RIENTRO A SCUOLA superiori Lombardia 07/01/21 25/01/21 Veneto 07/01/21 01/02/21 Piemonte 07/01/21 18/01/21 Campania Dall’11/01/21 25/01/21 Emilia Romagna 07/01/21 25/01/21 Lazio 07/01/21 18/01/21 Toscana 07/01/21 11/01/21 Sicilia 18/01/21 ? Puglia 16/01/21 16/01/21 Liguria 07/01/21 11/01/21 Friuli Venezia Giulia 07/01/21 01/02/21 Marche 07/01/21 01/02/21 Abruzzo 07/01/21 11/01/21 Sardegna 07/01/21 ? Bolzano 07/01/21 07/01/21 Umbria 07/01/21 25/01/21 Calabria 16/01/21 01/02/21 Trento 07/01/21 07/01/21 Basilicata 07/01/21 11/01/21 Valle d’Aosta 07/01/21 11/01/21 Molise 18/01/21 18/01/21

Le indicazioni ministeriali

Le scuole superiori vanno in presenza NON PRIMA dell’11 GENNAIO.

Le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, invece, possono APRIRE dal 7 GENNAIO.

Le scelte delle regioni

Abruzzo

Il presidente Marsilio dichiara che in Abruzzo sono pronti per la ripartenza. Infatti le scuole dell’infanzia e primaria sono ripartite il 7 gennaio, le superiori lo faranno l’11 gennaio.

Basilicata

Attesa la decisione del Presidente Vito Bardi. Intanto a Vietri di Potenza (Potenza), il sindaco, Christian Giordano, ha annunciato la chiusura delle scuole fino al 10 gennaio: a causa “dell’evolversi dell’emergenza sanitaria causata dai contagi al Covid-19” le scuole elementari e medie del comune non riapriranno per il momento. A Matera, in considerazione della percentuale di casi emersi dallo screening, il sindaco Domenico Bennardi ha ordinato la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado fino a domenica 10/01/2021.

Calabria

Arrivata l’ordinanza del Presidente Spirlì, che dispone la DaD fino al 31 gennaio per le scuole superiori; la DaD fino al 15 gennaio per il primo ciclo; e la riapertura regolare da subito per l’infanzia.

Campania

In Campania si ritorna gradualmente a partire dall’11 gennaio. Ecco il comunicato della regione: “L’11 gennaio potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado.

Emilia Romagna

L’Emilia Romagna, che si era detta pronta a far ripartire gli studenti in presenza già dal 7 gennaio, posticipa al 25 gennaio il rientro delle scuole superiori.

Friuli Venezia Giulia

Per il Friuli Venezia Giulia si comunica il rinvio dell’apertura delle scuole per gli studenti delle superiori al 31 gennaio. Lo ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, l’assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen. Si lascia aperto lo spiraglio di un’apertura anticipata nel caso che da qui al 31 la curva epidemiologica dovesse appiattirsi.

Lazio

Anche il Lazio ha deciso di posticipare la ripresa delle lezioni in presenza per le superiori al 18 gennaio 2021.

Liguria

In base alle ultime decisioni del governo, elementari e medie in classe da giovedì 7 gennaio, le superiori da lunedì 11. Non ci sono contrordini del Presidente Toti.

Lombardia

Con nota del 7 gennaio, cui seguirà ordinanza regionale, anche la Lombardia slitta la riapertura delle scuole superiori, che resteranno in DAD almeno fino al 24 gennaio. Quindi probabile rientro il 25 gennaio.

Marche

La didattica a distanza proseguirà al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, fino al 31 gennaio. Lo ha comunicato il presidente Francesco Acquaroli. Infanzia e primo ciclo in rientro il 7 gennaio.

Molise

Le scuole di ogni ordine e grado restano in DaD almeno fino al 17 gennaio. Rientro il 18 gennaio, come da Ordinanza del Presidente della Regione Donato Toma.

Piemonte

Uscita l’Ordinanza del Presidente Alberto Cirio, infanzia e primo ciclo in classe da giovedì 7 gennaio, le superiori dal 18 gennaio. La regione ha già messo in campo 7 milioni di euro per un rientro in classe in sicurezza a fronte di uno screening di massa di tutta la popolazione scolastica. Si tratta del progetto Scuola sicura.

Puglia

Arrivata l’ordinanza del Presidente Emiliano, che ha disposto per tutti i gradi di scuola la DDI fino al 15 gennaio. Ma precisa l’ordinanza: nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli. Di fatto, molte scuole del primo ciclo sono rientrate in presenza.

Sardegna

La conferenza alla quale hanno partecipato gli assessori alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, alla Sanità, Mario Nieddu, e ai Trasporti, Giorgio Todde, non è arrivata a una data definitiva. Le superiori potrebbero rientrare il 15 o il 18 gennaio o persino l’1 febbraio. Si attende ordinanza del Presidente Solinas.

Sicilia

In Sicilia arrivano le restrizioni. “L’ordinanza sarà pronta stasera – ha detto Musumeci -. “Continueremo con la didattica a distanza nelle scuole superiori e prevediamo di fermare per alcuni giorni la didattica nelle scuole primaria e secondarie di primo e secondo grado“. Si segnala che i Sindaci di Catania e Palermo hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate dell’8 e 9 gennaio.

Toscana

Sebbene il Presidente Giani avesse confermato la scelta del 7 gennaio per il rientro a scuola di ogni ordine e grado, date le ultime disposizioni del Cdm, le superiori cominceranno in presenza l’11. Il primo ciclo e l’infanzia in classe dal 7.

Trentino Alto Adige

Il 7 gennaio in Alto Adige aperti negozi, bar e ristoranti e scuole. Gli studenti delle superiori ritornati a scuola al 75% in presenza. Anche gli studenti trentini a scuola in presenza al 50% sin dal 7 gennaio.

Umbria

Infanzia e primo ciclo in classe da giovedì 7 gennaio, le superiori dal 25 gennaio. Arrivata l’ordinanza della Presidente Donatella Tesei.

Valle d’Aosta

Sebbene la Valle d’Aosta si fosse detta pronta ad aprire le scuole superiori il 7 gennaio, queste rinvieranno all’11 il loro ingresso in classe. Per il 7 gennaio sono state confermate le aperture per infanzia e primo ciclo.

Veneto