Scuole in Piemonte, superiori in presenza dal 18 gennaio: in arrivo ordinanza

“Scuola in Piemonte. Sto per firmare una Ordinanza che conferma il rientro a scuola il 7 gennaio per tutte le classi delle elementari e medie.Per le scuole superiori, alla luce della situazione epidemiologica che impone ancora prudenza, le lezioni riprenderanno lunedì 11 (così come previsto dal Governo) ma con didattica a distanza al 100% fino alla data del 16 gennaio”.

Ad annunciarlo il Presidente del Piemonte, Alberto Cirio, con un post su Facebook.

Quindi, anche il Piemonte, si discosta dalle decisioni governative, slittando di fatto di una settimana il rientro a scuola in presenza.

L’annuncio parla di ripresa delle lezioni in DAD lunedì 11. Questa affermazione ha suscitato molte polemiche, perché faceva intendere che il 7 non si sarebbero riprese regolarmente le lezioni neanche in DAD.

Ecco il successivo chiarimento: