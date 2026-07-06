Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, contingente immissioni in ruolo e GPS 150 preferenze: l’estate rovente di docenti e ATA

La segretaria dello Snals-Confsal Elvira Serafini lo ha detto a chiare lettere. Nel corso della sua intervista alla Tecnica della Scuola, la leader del sindacato ha affermato come, arrivati ormai al 6 luglio, il timore sia di un accavallamento di operazioni che riguardano la mobilità (con utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) e la scelta delle 150 sedi per chi è iscritto in GPS.

In quest’ultimo caso si sanno già le date (dal 16 al 29 luglio sarà possibile operare la scelta delle 150 scuole), mentre si è ancora in attesa del contratto di mobilità che regoli i trasferimenti provvisori. In ballo la questione delle deroghe, quella dei genitori over 65enni, già certa. Difficile invece ci sia quella del ricongiungimento ai figli under 16. L’età massima dovrebbe restare 14 anni.

C’è poi il contingente delle immissioni in ruolo. Un numero atteso da una decina di giorni (dal confronto con i sindacati di fine giugno), slittato però probabilmente a questa settimana. Un numero che potrebbe variare tra i 40 e i 50mila posti, ma in questo caso sarà il Mef ad autorizzare le cattedre.

Insomma, l’estate rovente di docenti e personale ATA sta per entrare nel vivo.