Rientro a scuola in sicurezza: De Luca vuole screening obbligatori in Campania

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca vuole lo screening obbligatorio per il personale scolastico. Lo dice a margine di un evento alla Fondazione Banco di Napoli, dicendosi “preoccupato” per la ripresa della scuola.

Secondo De Luca, quindi, i test sul personale non dovrebbero essere su base volontaria, come previsto dal Governo e annunciato dalla stessa Ministra Azzolina: “ci viene annunciato un programma di screening di massa su base volontaria, io penso che dovrebbe essere obbligatorio almeno per i docenti e per il personale scolastico. Noi ci stiamo preparando come Regione a fare questo lavoro anche in piena autonomia perché – riporta l’agenzia Dire – vorremmo dare serenità a famiglie, docenti e studenti”.

Il presidente della Regione Campania infatti si sofferma sul fatto che “tutte le valutazioni scientifiche ci confermano che, diversamente da quanto si riteneva all’inizio, la fascia giovanile non è esclusa dal contagio e che anche quando sono asintomatici possono portare in famiglia il virus“. In tal senso, si andrebbe a giustificare la misura rigida che lo stesso De Luca prevede di implementare.

Il protocollo di sicurezza però prevede test volontari

Nel frattempo, in attesa del protocollo di sicurezza per il rientro a scuola, si conoscono solo alcuni aspetti fondamentali del documento condiviso da sindacati e Ministero.

Proprio sui test sierologici, sappiamo che questi sono previsti per tutto il personale scolastico a partire da fine agosto, da somministrare a docenti e ATA su base volontaria.

Inizierà il Lazio, dove sono previsti test per 120 mila lavoratori e come modello di somministrazione si adotterà quello già attivato per le indagini di sieroprevalenza al personale sanitario e delle forze dell’ordine. A Roma, ad esempio, si stanno già muovendo in tal senso.

Inoltre, la bozza prevede dei controlli a campione per gli studenti, da svolgersi durante l’anno.