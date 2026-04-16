Riforma disabilità 2027, anche i docenti elaborano il progetto di vita: cosa cambia rispetto al passato? – GUIDA PDF

Cosa cambia con la “riforma della disabilità” che partirà dal 1° gennaio 2027? Oltre a essere modificato il modo di accertare la disabilità, cambieranno alcuni aspetti di grande interesse per docenti di sostegno e genitori di alunni con disabilità.

Cambia la modalità di accertamento della disabilità

Andiamo per ordine. Intanto si parla del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. Questo documento, come riportato dal sito dell’INPS, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027.

Le principali novità

Ecco quali sono le principali novità:

Intanto cambiano alcuni aspetti della terminologia relativa alla disabilità, modificando la legge 104/92. Ad esempio, scompare la parola “handicap” dalle definizioni ufficiali.

Cambia il procedimento della valutazione di base , volto al riconoscimento della condizione di disabilità.

, volto al riconoscimento della condizione di disabilità. Si parla di sostegno, lieve o medio, intensivo, elevato o molto elevato .

. Viene introdotto il Certificato medico introduttivo che costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS.

che costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS. Partecipazione all’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM): un rappresentante dell’istituzione scolastica diventa un componente obbligatorio dell’unità che elabora il progetto di vita dell’alunno.

un rappresentante dell’istituzione scolastica diventa un componente obbligatorio dell’unità che elabora il dell’alunno. Introduzione del budget di progetto: l’attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che è costituito, in modo integrato, dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali relative alla persona con disabilità.

Ecco i cambiamenti rispetto a quanto stabilito nel passato

Accesso al sistema

Fino al 2026:

certificato medico introduttivo

domanda INPS separata (presentazione per l’accertamento)

Dal 2027:

il certificato medico diventa domanda automatica con avvio telematico del procedimento

Accertamento e numeri

Fino al 2026:

Commissione medico-legale (L. 104)

Accertamenti plurimi (invalidità civile, handicap, disabilità ai fini dell’inclusione)

Dal 2027:

Valutazione di base unica INPS

Unico accertamento integrato INPS

Stop a disabilità grave

Fino al 2026:

Prevalenza del parametro sanitario e della gravità

Dal 2027:

Centralità del funzionamento della persona, dei sostegni necessari e del contesto di vita

Addio Art. 3 c.1 / c.3 L.104 come unico riferimento (persona con disabilità). Nel nuovo sistema si parlerà di intensità del sostegno:

lieve

medio

intensivo (elevato o molto elevato)

Profilo funzionale e coinvolgimento scuola

Fino al 2026:

Redatto separatamente da ASL

Successivamente interveniva la scuola con PEI e GLO

Dal 2027:

Integrato nella valutazione multidimensionale a cui partecipa obbligatoriamente un rappresentante della scuola, molto probabilmente un docente

Il documento centrale

Fino al 2026:

PEI

Dal 2027:

Progetto di vita e PEI come documento scolastico attuativo

Ore di sostegno, come si decideranno?

Fino al 2026:

PEI

risorse disponibili

Dal 2027:

PEI + GLO

fabbisogno definito nel progetto di vita

valutazione multidimensionale

Le ore dovranno essere più coerenti con i bisogni effettivi.

La sperimentazione

Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una prima fase sperimentale nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. A partire dal 30 settembre 2025 la sperimentazione è stata estesa, alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Regione autonoma della Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento.

A decorrere dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è stata estesa ad ulteriori 40 province.