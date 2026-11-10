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10.11.2026

Insegnante pestato in stazione per aver sorpreso i ladri della sua bici: erano quattro ragazzi

Redazione
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Indice
Il pestaggio sotto il cavalcavia
Le telecamere e le indagini
Il sindaco: "Reagire in modo forte"

Ha provato a fermare chi stava portando via la sua bicicletta e ha rischiato di pagarlo molto caro. Vittima di un violento pestaggio è un insegnante quarantenne di una scuola paritaria di Treviso, aggredito giovedì pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Gli autori, quattro giovani, sono già stati individuati dagli investigatori.

Il pestaggio sotto il cavalcavia

Come riporta il Corriere, sceso dal treno, il professore si è diretto alle rastrelliere dove aveva lasciato la bici. Lì ha trovato quattro ragazzi che, dopo aver tranciato il lucchetto, stavano cercando di allontanarsi con il mezzo. Quando ha tentato di bloccarli, il gruppo non è fuggito ma lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni, usando anche un bastone e una bottiglia di vetro, fino a lasciarlo a terra. È stato lui stesso a chiamare la polizia, prima di essere portato al pronto soccorso. Ha riportato la frattura scomposta del naso e il distacco del tendine del bicipite, per cui è già stato operato. La prognosi è di almeno trenta giorni.

Le telecamere e le indagini

La Squadra mobile ha acquisito i filmati della videosorveglianza della zona. Le immagini avrebbero consentito di risalire ai quattro presunti responsabili, già conosciuti dalle forze dell’ordine. Gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Il sindaco: “Reagire in modo forte”

Sul caso è intervenuto il sindaco, che ha parlato della necessità di lavorare perché simili episodi non accadano, riconoscendo le criticità di un territorio ampio ma sottolineando l’impegno delle istituzioni per rendere la città più sicura. L’area della stazione, del resto, è già stata teatro di violenze: meno di un mese fa, nel sottopasso, tre tredicenni delle giovanili del Treviso Basket erano stati rapinati. Qualcuno ha iniziato a evitare certe zone dopo una certa ora, ma il primo cittadino invita a continuare a frequentarle, magari in compagnia, per non lasciarle deserte.

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