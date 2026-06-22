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Studenti e genitori
22.06.2026

“Ripensarsi”: a Catania l’evento conclusivo del progetto contro le dipendenze giovanili

Redazione
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Laboratori creativi per 1.200 studenti tra Catania e Siracusa

Si chiude venerdì 26 giugno a Catania il progetto “Ripensarsi – Uno spazio di tregua per un racconto possibile”, dedicato alla prevenzione delle dipendenze e alla rilevazione precoce del disagio giovanile. L’evento conclusivo si terrà alle ore 10 nella Sala di notte del Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 119, e vedrà la partecipazione di istituzioni, partner, docenti e studenti. L’iniziativa è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche contro la Droga – e promossa dall’associazione Amici di San Patrignano Sicilia, in partenariato con la cooperativa sociale Mosaico e l’associazione Oltre le Parole Roma ETS.

Laboratori creativi per 1.200 studenti tra Catania e Siracusa

Il progetto ha coinvolto 1.200 giovani attraverso i cosiddetti “Spazi di tregua”: laboratori di hip hop, scrittura creativa, teatro sociale e podcast, pensati per offrire strumenti di espressione e crescita personale. Durante la mattinata verranno presentati i risultati di questi percorsi, con testimonianze dirette degli studenti coinvolti e interventi dei responsabili dei laboratori. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali, con un contributo speciale di Fiorello. Interverranno la presidente di Amici di San Patrignano Sicilia Eliana Chiavetta, il direttore artistico Pascal La Delfa e la presidente di Mosaico Claudia Pasqualino. Presenti anche il sindaco di Catania Enrico Trantino e diversi rappresentanti delle amministrazioni locali, insieme ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti comprensivi di Solarino, Floridia, San Pietro Clarenza, Librino e Pedara che hanno aderito al progetto.

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