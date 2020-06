Ritorno a scuola, Gualtieri: “Ecco un miliardo. Metteremo ciò che serve per ripartire in sicurezza”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha commentato lo stanziamento di un miliardo in più chiesto dalla Ministra Lucia Azzolina per rientrare a settembre, aprendo alla possibilità di un nuovo intervento economico.

Ospite della trasmissione Agorà su Rai3, il ministro dell’Economia ha detto: “Per me le risorse alla scuola e all’università sono quelle spese meglio. Abbiamo già messo più di un miliardo e metteremo tutto ciò che serve per far ripartire la scuola in sicurezza“.

In realtà, come abbiamo scritto, la ministra ha “confessato” di aver chiesto a Gualtieri non uno ma due miliardi per la ripartenza della scuola a settembre: “Abbiamo già un miliardo stanziato per la ripartenza di settembre io ne ho chiesti almeno due. Ma il ministro Gualtieri ha fatto resistenza: del resto non c’è un solo ministro del Tesoro che dia volentieri soldi alla scuola…”

Dopo le dichiarazioni di Gualtieri la domanda allora che sorge spontanea è: Ci saranno altri fondi dopo il miliardo ottenuto già? Dalle parole del Ministro si intravede una chiara apertura. E se così fosse, con le linee guida per settembre praticamente pronte alla pubblicazione, come potrebbero essere spesi questi eventuali ulteriori fondi? Quale sarebbe il piano?