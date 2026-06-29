Riunioni docenti online, nota in arrivo. Pacifico (Anief): “Non devono essere considerate eccezioni”

Indice Cosa cambia e cosa prevede il verbale

La scorsa settimana è arrivato l’accordo tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali per consentire lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni collegiali dei docenti con carattere deliberativo.

Grande risultato per il sindacato Anief, che da tempo si batteva per questo risultato. Presto la decisione diventerà effettiva con una nota indirizzata alle scuole. Oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale, si è rivolto ai lavoratori diretti interessati beneficiari dell’opportunità, quindi ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale Ata: “Una volta che arriverà la comunicazione ufficiale della procedura ricordo a colleghi e dipendenti che per l’attivazione del lavoro a distanza, il cosiddetto lavoro ‘agile’, sarà comunque sempre indispensabile modificare il Regolamento d’Istituto, come del resto già previsto dall’articolo 44 del CCNL 2019/2021″.

Pacifico chiede che questa operazione avvenga in tempi rapidi: “È bene che questo si faccia, in Consiglio d’Istituto, il prima possibile, sempre comunque dopo il via libera dell’amministrazione centrale, considerando che attraverso le riunioni online si otterranno degli oggettivi risparmi generali, con effetti positivi sulla salute, a iniziare dai lavoratori fuori sede, oltre che di tutti coloro che operano in condizioni di meteo avverse, anche in presenza di ondate di calore come quella che stiamo vivendo in questi giorni”.

Pacifico ricorda anche che “in sede di contrattazione con il Ministero sarà bene definire, con le prossime riunioni, i criteri che garantiscano l’autonomia alle scuole e la tutela dei diritti dei lavoratori: le modalità telematiche non devono essere infatti considerate un’eccezione, ma uno strumento organizzativo moderno ed efficace, in grado di rispondere alle esigenze della comunità scolastica. L’importante – conclude il leader dell’Anief – è che si prescelgano strumenti di uso corrente per la gestione delle sedute a distanza e delle votazioni, anche mediante integrazione di più procedure organizzative, purché tali soluzioni risultino conformi ai requisiti definiti nel documento tecnico fornito dal Ministero dell’Istruzione”.

Cosa cambia e cosa prevede il verbale

Il CCNL 2019/21 già consentiva lo svolgimento da remoto delle riunioni prive di carattere deliberativo – programmazione didattica collegiale, consigli di classe e collegi docenti non deliberanti – ma per quelle deliberative si rendeva necessario un apposito confronto ministeriale. Il verbale siglato stabilisce che tali riunioni, se svolte in modalità telematica, dovranno garantire il carattere personale del voto e offrire “garanzie di trasparenza” secondo criteri di sicurezza, integrità, correttezza e protezione dei dati.