Roberto Vecchioni attacca Valditara: “Nomen omen, è quello che si butta via”. Salvini: “Caduta di stile sulla tv pubblica”

Il celebre cantante e docente Roberto Vecchioni, ospite ieri sera, 25 febbraio, di Massimo Gramellini a Le Parole, su Rai3, ha parlato del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in modo particolare.

Con l’ausilio di un gessetto e di una lavagna, Vecchioni ha affermato: “A volte il Nomen è un Omen. Non è né un peso netto né un peso lordo; è quello che si butta via”. Insomma, il professore ha scherzato in modo sarcastico con il cognome del ministro per criticarne, evidentemente, l’operato.

Evidente il riferimento alla questione della preside di Firenze.

Salvini all’attacco

Dura la replica di Matteo Salvini, esponente della Lega così come Valditara, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha scritto un tweet polemico: “Vecchioni, Vecchioni, che caduta di stile, per di più sulla tivù pubblica. A sinistra sono sempre più nervosi e rabbiosi, noi rispondiamo con sorriso e lavoro”.